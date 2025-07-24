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CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews

Оператор цифровой экосистемы для бизнеса CorpSoft24 вошел в рейтинг 500 ведущих российских ИТ-компаний CNews по объему выручки, заняв в нем 251-е место. Как отмечают представители руководства CorpSoft24, с достижением «золотой середины» перед компанией открываются новые горизонты развития.

Аналитическое агентство CNews Analytics опубликовало рейтинг 500 крупнейших российских компаний, составленный на основе данных об их выручке за 2024 г. В отчете аналитики подчеркивают, что на фоне беспрецедентной трансформации отечественного ИТ-рынка многие игроки уже смогли адаптироваться к новым условиям, нарастили уровень внутренней экспертизы и расширили продуктовый портфель. Суммарную выручку всех ИТ-компаний, вошедших в рейтинг, они оценили почти в 3,3 трлн руб.

Согласно приведенным в отчете данным, за 2024 г. совокупная выручка CorpSoft24 составила 1,38 млрд руб. без учета НДС, что более чем на 40% выше в сравнении с показателем 2023 г. (981 млн руб). Эти цифры, с учетом разницы в методике подсчета, близки к собственной оценке компании, которая ранее оценила выручку за 2024 г. в 1,55 млрд руб., а ее рост в пределах 28%.

По статистике CorpSoft24, наибольший вклад в рост выручки от реализованных проектов за 2024 г. внесли предприятия химической и нефтехимической промышленности: например, в этот период компания завершила сложное и масштабное внедрение информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в ГК «ГалоПолимер». Другим ее крупным успешным проектом стало сотрудничество с ВДНХ, где была внедрена ERP-система на платформе «».

Компания в целом фиксирует рост спроса на отечественные ERP-системы, даже в непростых экономических условиях. Чтобы помочь заказчикам реализовать критически важную функциональность учета ресурсов при дефиците оборотных средств, специалисты CorpSoft24 разработали собственную модель внедрения ERP в рассрочку. Благодаря ней заказчик получит индивидуально разработанную и готовую к работе систему, а оплатить ее сможет в течение 24 месяцев после ввода в эксплуатацию.

«Попадание в перечень 500 ведущих российских ИТ-компаний безусловно важное и знаковое достижение для нас. Сейчас мы находимся на 251 позиции – это «золотая середина» и новая отправная точка для роста. С одной стороны, компания уже заняла место в «высшем эшелоне», но с другой – получила сильный стимул к дальнейшему развитию. С учетом наших планов по расширению компетенций и векторов инвестиций эта стратегия для CorpSoft24 сейчас максимально актуальна», – отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

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