22% цифровых ипотечных сделок заключается в столичном регионе

Доля цифровых ипотечных сделок в выдачах Сбербанка в целом по стране возросла до 31,5% в первом полугодии 2025 года. В основном такие сделки заключаются для приобретения недвижимости на первичном рынке (91,6%). Около 7,4% пришлось на нецелевые кредиты под залог недвижимости (НКПЗН), а меньше всего онлайн-ипотеку использовали на вторичном рынке — всего 1%. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чаще всего цифровые сделки используют для приобретения недвижимости в Москве — более 12% от всех онлайн-сделок. На втором месте находится Московская область: там совершается около 10% всех цифровых сделок на покупку недвижимости, а тройку лидеров замыкает Свердловская область с показателем 5,2%.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «"Сбер" активно внедряет современные цифровые сервисы во многие сферы деятельности россиян, делая их жизнь еще более комфортной. В частности, доля цифровых сделок с недвижимостью по результатам первой половины 2025 г. продемонстрировала трехкратный рост по отношению ко второму полугодию 2024 г. — тогда доля онлайн-сделок чуть превышала 10%».

Что касается возраста, то в первой половине 2025 г. наибольшую активность демонстрируют заемщики 31–40 лет: они заключили более половины цифровых ипотечных сделок (54%). Заемщики в возрасте до 30 лет оформили 23% таких сделок, что немного больше, чем у заемщиков 41–50 лет (21%).