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OkoCRM представила первую официальную и бесплатную интеграцию с мессенджером Max

OkoCRM добавила в OkoStore бесплатную интеграцию с российским мессенджером Max. Это первая официальная интеграция на рынке отечественных CRM-систем. Интеграция позволяет вести переписку от имени бота Max прямо из CRM-системы и объединить в одном чате все диалоги с клиентами не только в Max, но и в других мессенджерах и соцсетях. Пользователи смогут подключить сколько угодно ботов Max и использовать все инструменты CRM для повышения продаж в мессенджере. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

«Новая интеграция расширяет возможности первого российского мессенджера для бизнеса. Например, пользователи смогут бесплатно подключить к Max чат-ботов OkoCRM и разработать для них нужное количество сценариев, чтобы отвечать клиентам в Max в нерабочее время, на выходных или в праздники. По нашим замерам, это в среднем сократит участие менеджеров в переписках на 68%», — сказал Александр Завьялов, основатель OkoCRM.

Интеграция Max и OkoCRM поддерживает все реализованные на данный момент возможности мессенджера, включая: обмен текстовыми сообщениями; отправку и прием видео, голосовых сообщений, стикеров, эмоджи и геолокации; обмен любыми файлами до 4 Гб.

Все сообщения из Max приходят в «Чаты с клиентами» и карточки сделок, где менеджеры ведут переписку в режиме одного окна и могут общаться по всем подключенным к OkoCRM каналам коммуникации, включая другие мессенджеры и соцсети, используя шаблоны сообщений и все инструменты автоматизации.

«Ключевое преимущество интеграции — возможность использовать все инструменты CRM для продаж в общении с клиентами в Max. Например, если менеджер видит, что клиент готов к покупке, он может в одно нажатие создать платёжную ссылку и отправить ее человеку прямо в мессенджер. Когда человек оплатит свой заказ — менеджер это увидит в CRM и будет работать со сделкой дальше по скрипту. Тут же можно будет сформировать договор по шаблону, акт или другой документ, и отправить клиенту прямо в мессенджер. По нашим данным, такая модель работы, когда в едином чате объединены все каналы коммуникации с клиентами, ускоряет цикл сделки на 39% и повышает продажи в среднем на 22% — за счет омниканальности», — сказал Егор Ионов, руководитель разработки OkoCRM.

По словам разработчиков, подключить интеграцию с Max можно за пять минут вообще без специальных знаний и каких-либо платежей.

«Все, что нужно для подключения — создать бота в Max, получить его API-токен и добавить в настройки интеграции. После короткой синхронизации пользователь сможет вести диалог от имени этого бота из системы», — сказал Илья Кривенко, руководитель техподдержки OkoCRM.

В планах у вендора и дальше продолжать развивать интеграцию по мере того, как разработчики Max будут добавлять новые возможности в API мессенджера.

Интеграция особенно актуальна для компаний и ИП, продажи которых завязаны на общение с клиентами в разных каналах коммуникации. Интеграция поможет им автоматизировать общение с клиентами в Max и повысить продажи.

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