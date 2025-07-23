Navicon представила комплексную систему для интегрированного управления данными

Системный интегратор и разработчик Navicon запускает решение Navicon MIS – комплексную систему, которая обеспечивает интегрированное планирование, бюджетирование, хранение и анализ данных. Платформа закрывает все базовые потребности бизнеса в аналитике и предоставляет широкую функциональность, высокую скорость работы и надежную защиту данных, сопоставимую с зарубежными решениями.

Концепция MIS, построенная на базе российской аналитической платформы enterprise-уровня «Форсайт», была разработана в ответ на потребности российского рынка в комплексном, платформенном ИТ-решении. MIS позволит выполнять широкий комплекс задач.

Во-первых, решение обеспечит функциональность планирования, бюджетирования, финансовой консолидации и BI-отчетности в рамках единого программного контура.

Во-вторых, платформа гарантирует централизованное хранение плановых и фактических данных, предоставляет мощный инструмент анализа данных в виде регламентных отчетов, рабочих мест и аналитических отчетов. И, наконец, предложит пользователям системы self-service-инструменты для анализа данных и визуализации. Это позволит сократить трудозатраты на поиск информации и обеспечить широкие возможности для бизнес-анализа и поиска причинно-следственных связей.

В основе решения Navicon MIS лежит отечественная система бизнес-аналитики «Форсайт. Аналитическая платформа». Продукт оптимально соответствует задачам импортозамещения, предлагая российским компаниям широкие функциональные возможности, высокую производительность и соответствие строгим стандартам информационной безопасности — система обладает сертификатом ФСТЭК — 4 уровень доверия и 5 класс защиты.

Navicon MIS предназначена для компаний различных отраслей и обеспечивает автоматизацию функций подразделений с учетом их задач. Так, коммерческий департамент может использовать систему для аналитики ретроспективных данных по продажам, маркетинговым кампаниям, рейтингам, а также использовать факторный анализ и сценарное моделирование для повышения эффективности работы и повышения лидогенерации.

Финансово-экономический отдел получает инструмент формирования и согласования бюджетов полного цикла: от планирования доходов, расходов, показателей инвестиционной и финансовой деятельности до сбора отчетных бюджетов.

Отдел, ответственный за консолидацию финансовой отчетности, может использовать платформу как полноценный инструмент консолидации и трансформации отчетности по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) и/или МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

При этом все пользователи Navicon MIS имеют доступ к данным, хранящимся в системе, в соответствии со своими правами доступа и могут анализировать их с применением инструментов BI отчетности.

Решение Navicon MIS обеспечивает комплексную обработку корпоративных данных, включая их нормализацию и унификацию. Кроме того, система предоставляет возможность для глубокого анализа информации, прогнозирования и планирования с учетом широкого спектра факторов. Помимо этого, решение позволяет формировать отчетность в различных разрезах, что способствует принятию взвешенных управленческих решений.

Отличительной особенностью решения является интеграция экспертизы Navicon, технологических возможностей платформы и специализированной методологии работы с данными. Такой подход обеспечивает целостное представление о бизнес-процессах, позволяет грамотно выстроить работу с данными компании с учетом текущей ИТ-экосистемы и уже выстроенных процессов.

«Проблема выбора системы для комплексной автоматизации крупных компаний стала особенно актуальной в последние годы — как в проектах импортозамещения, так и в рамках первичной автоматизации. Линейка программных продуктов «Форсайт» способна полностью закрыть запросы компаний в построении систем планирования, бюджетирования и анализа данных в рамках единой программной платформы, что исключает необходимость создания «зоопарка» подсистем. Как показывает практика реализации комплексных проектов, продукты программной платформы «Форсайт» демонстрируют высокую производительность при работе с большими массивами данных и соответствуют высоким стандартам информационной безопасности», — сказала Екатерина Маркелова, BDM «Форсайт» компании Navicon.

«Крупные компании часто сталкиваются с проблемой недостаточной интеграции данных и отчетности из различных источников, особенно в сложных ИТ-ландшафтах. Например, в холдингах с разветвленной сетью филиалов и дочерних предприятий, это существенно усложняет работу с информацией и замедляет процессы принятия стратегических решений. При этом качественная аналитика необходима не только топ-менеджменту и акционерам, но и всем линейным руководителям. Важно опираться на точные, непротиворечивые и актуальные данные на всех уровнях принятия решений — только такой подход позволит грамотно планировать корпоративные процессы, повышать эффективность и финансовые показатели бизнеса», — отметил Сергей Чевычелов, управляющий партнер компании Navicon.