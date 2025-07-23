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ИТ-холдинг Fplus перешел на «Контур.Толк»

Платформа заменила сразу несколько инструментов и стала универсальным решением для общения в корпоративной среде. Теперь сервис «Контура» используют для онлайн-коммуникаций с сотрудниками и партнерами. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В состав ИТ-холдинга входят: производитель электроники Fplus, дистрибутор ИТ-оборудования и ПО «Марвел-Дистрибуция», логистическая компания «Fplus Логистика», розничная сеть «Всесмарт» и другие компании. Fplus искал российское решение с возможностью полной локализации. Одним из ключевых требований было развертывание серверной версии — для управления данными внутри корпоративной инфраструктуры.

Команда ИТ-департамента протестировала несколько отечественных платформ. «Контур.Толк» оказался одним из немногих решений, которые устроили по стабильности, производительности и удобству интерфейса.

Олег Смирнов, директор департамента информационных технологий ИТ-холдинга Fplus: «Из всех продуктов, которые мы рассматривали, интерфейс «Контур.Толка» оказался наиболее понятным и визуально приятным. Это сыграло значительную роль при принятии решения».

Сейчас Fplus использует «Контур.Толк» как единый инструмент для всех видов коммуникаций: в нем проходят ежедневные планерки, совещания с большим числом участников, встречи с контрагентами и внутренние созвоны команд.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Нам важно, чтобы бизнесу не приходилось выделять дополнительные ресурсы на внедрение решения. Удобство интерфейса и простота интеграции в инфраструктуру клиента остаются одними из ключевых приоритетов в развитии «Контур.Толка».

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