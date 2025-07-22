CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Внедрения Импортонезависимость
|

Якутский авиаперевозчик переходит на ПО «Группы Астра»

«Группа Астра» продолжает расширять присутствие в одной из важнейших отраслей экономики — авиации. В 2023 г. она заключила соглашение с авиакомпанией «Аврора», в 2024 г. стала партнером «Аэрофлота», а в 2025 г. сообщила о внедрении своего софта в аэропорте-миллионнике в Иркутске. Теперь к числу его клиентов присоединился ключевой авиаперевозчик Республики Саха (Якутия). Авиакомпания «Якутия» подписала соглашение о поставке лицензий на ОС Astra Linux для рабочих станций и серверов, службу каталога ALD Pro, почтовый сервер RuPost и платформу виртуализации Vmmanager. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

По объему пассажирских и грузовых перевозок заказчик входит в двадцатку крупнейших в стране. Его регулярные и чартерные рейсы охватывают не только весь свой регион, но и другие города Дальневосточного и центральных федеральных округов, СНГ, Юго-Восточной Азии и дальнего зарубежья. Основные аэропорты базирования находятся в Якутске, Москве и Нерюнгри, а представительства открыты в 20 городах России и за границей.

Главными критериями при поиске импортозамещенного софта стали стабильность, высокий уровень безопасности, доступ к обучению и услугам поддержки от разработчика. Из представленных на рынке вариантов специалисты авиакомпании выбрали продукты «Группы Астра», так как они соответствуют их потребностям и уже зарекомендовали себя в качестве производительной, функциональной и надежной замены для импортных технологий.

На сегодня сотрудники «Якутии» завершили пилотное тестирование платформ и начали их внедрение. Все работы они реализуют сами при поддержке команды экспертов вендора.

«Инфраструктура авиакомпании «Якутия», как и многих других предприятий в этой отрасли, полагалась на решения Microsoft, после чьего ухода c рынка России продление лицензий стало невозможным. Отрадно, что внутренний производитель инфраструктурного ПО в лице «Группы Астра» оперативно отреагировал и нарастил ресурс для покрытия данной проблемы, поэтому в ходе предстоящей миграции мы также инициировали работу с вендорами производственных систем гражданской авиации о замене стэка на отечественные решения с учетом реалий и выбранного вектора в пользу инфраструктуры «Группы Астра», — отметил Игорь Петровский, начальник ИТО АО «Авиакомпания «Якутия»».

«Мы рассчитываем, что в результате миграции авиакомпания обеспечит бесперебойную работу своих сервисов, повысит их эффективность и уровень удовлетворенности клиентов. Программные продукты «Группы Астра» не только соответствуют мировым стандартам качества и безопасности, но и имеют широкие возможности для интеграции с ИТ-системами, которые уже используют предприятия из самых разных отраслей. Кроме того, опытные специалисты нашей службы поддержки предоставляют полный цикл услуг сопровождения на всех этапах жизненного цикла ПО, так что есть все основания ожидать, что его внедрение и дальнейшая эксплуатация будут для заказчика комфортными», — сказала Марина Белкина, руководитель направления по развитию Дальнего Востока «Группы Астра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Российский производитель ТВ получил иск на десятки миллионов

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще