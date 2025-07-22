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В Подмосковье искусственный интеллект взялся за приватизацию

На портале госуслуг Московской области обновили услугу приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда и подключили к ней искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая ИИ-технология автоматически распознает документы от пользователей. Теперь заявители могут самостоятельно проверять свои файлы. В перечень документов, которые анализирует искусственный интеллект, вошли паспорт гражданина России, вид на жительство, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, а также ряд других. ИИ позволяет сократить количество ошибок при заполнении электронной формы и ускорить обработку заявления», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Приватизация жилых помещений» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Дом и ЖКХ» – «Операции с недвижимостью». Подать заявление могут совершеннолетние жители региона, которые проживают в жилом помещении по договору социального найма. С начала 2025 г. услугой воспользовались около 5 тыс. раз.

В Подмосковье искусственный интеллект обучен обрабатывать порядка 250 видов документов.

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