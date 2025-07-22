Резидент «Сколково» запустил ИИ-бот для работы с корпоративной базой знаний

ИТ-интегратор «СофтМедиаЛаб», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), разработал и внедрил корпоративный чат-бот SML Companion на базе искусственного интеллекта. Инструмент предназначен для поиска информации в корпоративной базе знаний и уже применяется в рабочих процессах компании. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Принятие ключевых бизнес-решений все больше зависит от качества и скорости обработки данных, однако рост объема и скорости их поступления часто превышает возможности традиционных систем анализа и обработки. Сегодня требуются интеллектуальные подходы к управлению корпоративными знаниями и автоматизации работы с большими данными.

Используя возможности искусственного интеллекта, SML Companion обеспечивает доступ к корпоративным данным. Чат-бот позволяет сотрудникам получать ответы на типовые вопросы, связанные с HR-процессами — отпусками, командировками, больничными, а также на более специализированные запросы, например, распределение зон ответственности в проектах, чек-листы для проектных менеджеров и тимлидов, помощь в подготовке обратной связи и другое.

«Значимой задачей Центра цифровых технологий «Сколково» является создание Центра компетенции по ИИ. Центр активно поддерживает резидентов, развивающих продукты на базе GenAI-технологий, в том числе применяемых в корпоративных чат-ботах», – сказал Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково».

Технически SML Companion построен на базе языковой модели Gemini 2.5 Pro, выбранной после сравнительного тестирования, и интегрирован с корпоративными системами с учетом требований безопасности. Запросы пользователей обрабатываются через Telegram-бот, а логика взаимодействия реализована на платформе N8N, развернутой во внутреннем контуре компании. Система автоматически обогащает запросы документами из корпоративного Google Drive с учетом прав доступа и релевантности, после чего передает их в языковую модель для формирования ответа.

Для персонализации ответов система сопоставляет ник пользователя в Telegram с корпоративной учетной записью и типом трудоустройства, что позволяет выдавать информацию с учетом уровней доступа и ролей сотрудников. При необходимости языковая модель может быть заменена на более подходящую версию в будущем.

«За 10 лет в нашей компании накопилась внушительная база знаний, включающая внутренние документы и отраслевую экспертизу. По нашим наблюдениям, сотрудники могли тратить до 25% рабочего времени на поиск нужной информации. Во время поиска они отвлекаются от ключевых задач и задают вопросы коллегам, что снижает общую производительность. Именно поэтому автоматизация поиска информации с помощью искусственного интеллекта становится важным инструментом работы с большими объемами данных. Она помогает сделать процессы прозрачнее, ускоряет принятие решений и сокращает время на рутинные задачи. Наш кейс — наглядное тому подтверждение», – сказал Максим Горшков, технический директор компании «СофтМедиаЛаб».

Проект прошел внутреннее внедрение, продемонстрировав сокращение времени на поиск информации и снижение нагрузки на HR-отдел, руководителей и проектных менеджеров. Новые сотрудники быстрее адаптируются и эффективнее выполняют свои задачи.

Следующий этап рассчитан на расширение функционала чат-бота и интеграцию с дополнительными внутренними данными, включая проекты с ограниченным доступом.