ГК «Диета 18» автоматизировала HR-процессы с помощью K-Team HRM от «Корус Консалтинг»

ГК «Диета 18» внедрила HRM-платформу K-Team от ГК «Корус Консалтинг» на базе «Битрикс24». Автоматизировать ключевые HR-процессы удалось за 1,5 месяца: ИТ-команда компании развернула платформу самостоятельно при поддержке специалистов K-Team, создав единое цифровое пространство для адаптации персонала, корпоративного обучения и внутренних коммуникаций. Решение позволило снизить нагрузку на HR-департамент и ускорить вовлечение новых сотрудников в корпоративные процессы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

ГК «Диета 18» столкнулась с ростом нагрузки на HR-отдел и необходимостью оптимизировать HR-процессы, связанные с постоянным наймом, адаптацией и обучением новых сотрудников. Ручное управление онбордингом, развитием и внутренними коммуникациями замедляло работу – HR тратили много времени на рутинные задачи, а новые сотрудники испытывали организационные сложности с адаптацией.

После анализа рынка компания выбрала коробочное решение K-Team HRM от «Корус Консалтинг», реализованное на базе «Битрикс24». Ключевыми факторами стали комплексные особенности платформы: встроенная CRM-система, настройка интеграций, отсутствие необходимости в сложных доработках и возможность масштабировать систему под будущие задачи.

«Нам было важно получить не просто HR-инструмент, а единую цифровую среду для сотрудников. K-Team позволил объединить адаптацию, обучение и корпоративные коммуникации в одной системе, избежав дублирования функций. Кроме того, мы не хотели столкнуться с “зоопарком систем”, каждую из которых необходимо оплачивать и поддерживать отдельно – при таком подходе решения на базе “Битрикс24” подходят идеально», – сказал Сергей Лялькин, директор по информационным технологиям ГК «Диета 18».

Команда ГК «Диета 18» самостоятельно развернула платформу на собственных серверах и настроила систему под свои уникальные бизнес-процессы. Благодаря понятной документации и готовой встроенной функциональности с точечными настройками, включая брендирование портала в несколько кликов и простые интеграции с другими системами, внедрение всего 1,5 месяца. Сначала доступ к K-Team HRM получили 100 сотрудников из HR-департамента, ИТ-отдела и коммерческой службы. В перспективе планируется масштабировать решение на всю компанию, включая персонал, работающий вне офиса.

Сейчас в компании появился единый корпоративный портал с удобным личным кабинетом сотрудника, новостной лентой, наглядной оргструктурой и возможностью настраивать главную страницу с разнообразными виджетами исходя из потребностей каждого сотрудника. Кроме того, благодаря K-Team HRM удалось автоматизировать процессы обучения и адаптация новичков – они могут проходить онбординг при поддержке чат-бота Buddy, который отвечает на все вопросы и напоминает о предстоящих задачах, а также визуализирует достижения сотрудника. Сотрудники стали быстрее вникать в рабочие процессы, а корпоративные ценности и новости теперь транслируются на всех через единый канал.

«Мы активно наполняем платформу обучающими материалами, документами по адаптации и корпоративными новостями, параллельно дорабатывая бизнес-процессы. Уже сейчас K-Team помогает нам решать 5 ключевых задач: создание единого информационного пространства вместо разрозненных систем, автоматизация адаптации новых сотрудников, управление кадровыми перемещениями, организация дистанционного обучения и формирование корпоративной культуры. Платформа действительно экономит время HR-специалистов – теперь не нужно лично знакомить каждого новичка с коллективом или рассылать учебные материалы», – сказала Мария Петухова, руководитель направления подбора и адаптации персонала ГК «Диета 18».

«Данный проект наглядно показал, как K-Team HRM превращает сложные HR-процессы в удобный цифровой опыт. Команда ГК “Диета 18” быстро внедрила решение и уже получает первые результаты – это лучший показатель того, что платформа работает эффективно и доступна компаниям самого разного размера», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM от ГК «Корус Консалтинг».