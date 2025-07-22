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Более 100 тыс. заявок в секунду обрабатывают новые системы срочного рынка от Петербургской Биржи и VK Tech

Петербургская Биржа и VK Tech разработали программно-технический комплекс для срочного рынка. Решение, обрабатывающее входящие заявки, состоит из двух систем: электронных торгов и клиринга. В основе лежит платформа Tarantool, которая отвечает за обработку и хранение данных.

В ходе нагрузочных испытаний комплекс продемонстрировал стабильную обработку интенсивного потока входящих заявок без снижения эксплуатационных характеристик с производительностью около 101,7 тыс. заявок в секунду. Следующий этап — запуск решения в промышленную эксплуатацию.

Совместный с VK Tech проект призван вывести на новый уровень программно-технический комплекс биржи, который применяется для проведения организованных торгов и клиринговых операций на срочном рынке. Платформа Tarantool может стать фундаментом для дальнейшего развития сервисов Петербургской Биржи и использования отечественного программного обеспечения.

«Мы благодарим нашего технологического партнера, компанию VK Tech, за упорную работу, целеустремленность и высочайший профессионализм, которые позволили достигнуть показателей работы программно-технического комплекса срочного рынка, запланированных на этапе проектирования решения», – сказал старший вице-президент Петербургской Биржи Игорь Белоусов.

Управляющий директор Петербургской Биржи Павел Кахутин отметил: «Важным итогом проведенных испытаний стало не только подтверждение целевых характеристик программно-технического комплекса срочного рынка, установленных в начале процесса разработки. Не менее значимо то, что подтвердились гипотезы о направлениях развития комплекса для дальнейшего увеличения его эксплуатационных свойств».

«Новое решение от Петербургской Биржи и VK Tech может стать стандартом для отрасли. Комплекс, разработанный на базе решений Tarantool, показывает очень высокую скорость работы, которая необходима для операций на биржевых рынках. Безопасность технологий Tarantool подтверждается сертификатом ФСТЭК России по 4-му уровню доверия», — сказал генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

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