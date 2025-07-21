Около 20 тыс. татарстанцев в крупных ЖК Казани получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного домашнего интернета в Казани. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили татарстанцы, проживающие в многоквартирных домах в пяти крупных жилых комплексах в Советском, Кировском и Приволжском районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС развернули гигабитную сеть МТС еще в девятнадцати многоквартирных домах казанских жилых комплексов «Светлая долина», «Green», «Элегия», «Мой Ритм» и «Мелодия». Технология позволяет подключить интернет и телевидение по одному кабелю. Благодаря высокой пропускной способности, поддерживать стабильно высокую скорость интернета на любом домашнем устройстве у каждого члена семьи удается и в период пиковых нагрузок. Пользователи могут с комфортом работать из дома, играть в «тяжелые» онлайн-игры, смотреть и даже создавать видео высокой четкости одновременно на нескольких гаджетах.

«Домашний интернет в городских квартирах стал уже базовой потребностью – в первую очередь для общения, учебы, работы, развлечений. Помимо этого, все больше казанцев внедряют в своих домах «умные» системы для обеспечения визуального контроля и охраны, управления климатом, освещением и другими устройствами. Емкость гигабитной сети и ее надежность позволяют быть «на связи с домом» круглосуточно, что особенно актуально в период длинных отпусков и в поездках», – отметил директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Гигабитный интернет МТС в Казани заработал в ряде домов по улицам Александра Курынова в «Светлой Долине», Архитектора Гайнутдинова в ЖК «Green», Петра Полушкина и Назиба Жиганова в ЖК «Мой Ритм», Комиссара Габишева в ЖК «Мелодия» и на Горьковском шоссе в ЖК «Элегия». Уточнить, подключен ли дом к фиксированной сети можно самостоятельно на сайте МТС в Татарстане.