«Флат» выпустила обновление «Флат SoftSwitch»

Пользователям стала доступна новая версия «Флат SoftSwitch 4.1», программного комплекса, предназначенного для построения сетей IP-телефонии корпоративного уровня. Ряд значимых системных обновлений, новые веб-интерфейс управления и личный кабинет абонента призваны обеспечить легкую настройку и использование системы корпоративной телефонии «Флат».

Представленный интерфейс управления выполнен в современном, нативно понятном и узнаваемом дизайне. Оптимизация ядра системы с веб-сервисом позволяет администратору осуществлять управление и настройку абонентов, импорт и экспорт данных, выгрузку файлов, формирование списков по заданным параметрам с использованием фильтров, сортировки и многоуровневого поиска. Набор инструментов обеспечивает удобную и оперативную навигацию по системе и значительно упрощает поиск пользователя или групп по заданным критериям, что актуально в условиях высокой абонентской численности.

Добавленные с обновлением функции доменной авторизации и SSO упразднили необходимость многократного ввода данных. Пользователи получили возможность входа в систему телефонии, как и в другие корпоративные приложения, под единой учётной записью, а также сквозной авторизации для работы со всеми программными продуктами «Флат». Таким образом удалось не только упростить доступ пользователей к корпоративным сервисам, но и повысить уровень безопасности авторизационных данных, к которым применяется доменная корпоративная политика.

Под особенности территориально-распределенных компаний разработана функция Call Admission Control (CAC) в конфигурации с классами кодеков, использование которых повышает качество и надежность связи с объектами, расположенными в сложных условиях низкой пропускной способности сетей передачи данных.

Технология обеспечивает доступность и хорошее качество связи с абонентами за счёт автоматического варьирования кодеков в зависимости от пропускной способности ЛВС. Параметры настройки пропускной емкости могут быть адаптированы системным администратором индивидуально для каждого из объектов сети для обеспечения оптимального баланса между качеством голоса и загрузкой сети.

Помимо функционального развития, повышение уровня пользовательского комфорта при работе с системой остаётся одной из приоритетных задач разработчика. Реализованный в решении «Флат SoftSwitch 4.1» веб-интерфейс с личным кабинетом абонента призван не только дать возможность сотрудникам управлять персональными настройками, но и оптимизировать ресурсы администратора сети, за счет сокращения числа запросов. Используя сервис, абоненты могут настраивать работу с вызовами и оконечными устройствами, управлять белыми и черными списками, задавать правила переадресации, время задержки звонка и многое другое.

Несмотря на то, что изменения вносятся пользователями самостоятельно, персональные настройки сотрудников всегда доступны администратору и в случае их противоречия с глобальными корпоративными правилами, приоритет сохраняется за последними. Как и интерфейс управления, кабинет пользователя представляет собой веб-сервис с подключенными функциями доменной авторизации и SSO для применения единых авторизационных данных, регулируемых политикой домена.

«Динамично меняющийся рынок требует от нас быстрой адаптации технологий. В совместной работе с нашими бизнес партнерами и корпоративными заказчиками был реализован ряд значимых системных изменений, ставших частью нового релиза и позволивших проработать три ключевых аспекта: удобство работы с системой для пользователей и администраторов, повышение уровня безопасности и надёжности телефонии, создание гибких настроек для развёртывания корпоративной связи в условиях разных инфраструктурных возможностей. Рассчитываем, что представленные сервисы не только повысят эффективность корпоративных коммуникаций, но и позволят получить удовольствие от использования технологий «Флат», – сказал Никита Зарецкий, руководитель департамента разработки «Флат».