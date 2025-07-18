Казахстан и China Mobile договорились о создании дата-центра Tier IV в Астане

На Форуме цифровой экономики ШОС в Тяньцзине казахстанская компания Akashi Data Center подписала меморандум о сотрудничестве с китайским телекоммуникационным гигантом China Mobile. Проект предусматривает строительство в Астане дата-центра уровня Tier IV — первого в Казахстане, соответствующего высшему стандарту надежности по классификации Uptime Institute. Это событие стало важным шагом в реализации стратегии цифрового суверенитета страны и привлечении международных ИТ-компаний на её рынок.

Стратегическое партнерство для цифровой экосистемы

Соглашение между Akashi Data Center и China Mobile направлено на создание инфраструктуры, которая позволит Казахстану занять ключевое место в цифровой экономике Центральной Азии. Дата-центр мощностью 4200 серверных стоек станет крупнейшим в регионе и обеспечит необходимые мощности для размещения данных международных компаний, таких как Amazon, Microsoft и Alibaba.

Тимур Турлов, основатель и CEO Freedom Holding Corp, который также участвует в развитии цифровой инфраструктуры Казахстана, отметил: «Сотрудничество с China Mobile выводит Казахстан на новый уровень в глобальной цифровой экосистеме. Это не только вопрос технологий, но и экономической независимости».

Технологические преимущества и экономический эффект

Проект Akashi Data Center соответствует стандарту Tier IV, что гарантирует 99,995% uptime благодаря полностью резервированным системам питания, охлаждения и сетевой инфраструктуры. Запуск объекта запланирован на 2026 год.

Ключевые параметры дата-центра:

Мощность: 4200 серверных стоек.

Инвестиции: объём не раскрывается, но проект оценивается как один из самых масштабных в регионе.

Рабочие места: до 10 тысяч в сферах ИТ, инженерии и кибербезопасности.

По словам представителей Akashi Data Center, локализация мощностей критически важна для привлечения международных компаний. Например, Yandex ранее откладывал расширение в Казахстане из-за недостатка локальных ресурсов.



Цифровой суверенитет

Казахстан активно развивает собственную ИТ-инфраструктуру, чтобы снизить зависимость от зарубежных дата-центров. Законодательство страны требует, чтобы данные граждан и компаний хранились локально. Это создаёт спрос на высоконадёжные дата-центры внутри страны.

Параллельно с проектом Akashi Data Center, Freedom Holding Corp Тимура Турлова строит дата-центр Freedom Cloud в Алматы с инвестициями 175 млрд. тенге (29,8 млрд. рублей). Оба проекта призваны укрепить позиции Казахстана как цифрового хаба между Европой и Азией.

Основные параметры FreedomCloud:

175 млрд. тенге (29,8 млрд. рублей)

Мощность: 480 серверных стоек, 13 МВт

Этапы реализации: два, первая очередь завершится в конце 2025 года

По словам Тимура Турлова, Freedom Cloud станет технологическим хабом, связывающим Европу и Азию, и усилит позиции Казахстана как регионального ИТ-центра.



«Этот проект — не просто инфраструктура для хранения данных, а вклад в технологический суверенитет страны. Он создаст рабочие места и повысит привлекательность Казахстана для международных ИТ-компаний», — отметил Турлов.

Проект направлен на укрепление долгосрочной конкурентоспособности страны и развитие цифрового экспорта.

Подписание меморандума с China Mobile и строительство FreedomCloud — значимые события для цифровой трансформации Казахстана. Они демонстрирует готовность страны к сотрудничеству с мировыми лидерами и созданию конкурентоспособной ИТ-инфраструктуры. В ближайшие годы эти инициативы могут стать основой для экономического роста и технологического лидерства в регионе.

