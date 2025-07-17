Российская HR-платформа Skillaz представила модуль «Целеполагание»

Платформа автоматизации HR-процессов Skillaz представила пользователям новый модуль «Цели». Он предназначен для цифрового управления целеполаганием в компаниях и помогает переводить стратегические задачи в измеримые действия, фиксировать прогресс и формировать культуру ответственности. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

Ранее целевые установки часто оставались в голове у руководителей, терялись в блокнотах, рассылках или Excel-файлах. Новый модуль «Цели» объединяет постановку задач, отслеживание выполнения, визуализацию и коммуникацию в едином пространстве. Это актуально для распределенных команд, тимлидов и HR-департаментов, внедряющих управление по результатам.

«Мы проектировали модуль “Цели” как инструмент для команд: с возможностью делить задачи на шаги, фиксировать прогресс в цифрах и вовлекать сотрудников в процесс. Это не просто список задач, а единый интерфейс, в котором управление целеполаганием становится прозрачным. Все, что раньше требовало ручного учета, теперь систематизировано и работает по понятным правилам», — сказал директор по продукту Skillaz Андрей Синякин.

Модуль «Цели» глубоко интегрирован с другими элементами HCM-системы Skillaz: задачи автоматически синхронизируются с модулями «Обучение», «Навыки» и «Оценка эффективности». Например, при запуске новой цели сотрудник может сразу подобрать рекомендованные курсы или оценить соответствующие навыки — без перехода между системами. Это делает работу с целями не разовой инициативой, а частью сквозного развития сотрудника внутри компании.

Модуль адаптивен и настраивается под специфику конкретной компании, будь то производственное предприятие, ИТ-команда или федеральная розничная сеть. Интеграция и кастомизация целей проходит совместно с командой продуктовых экспертов Skillaz, что позволяет учесть реальные процессы компании и встроить модуль в текущую HR-экосистему без лишней нагрузки.

Цели не живут в отрыве от бизнеса: они каскадируются от стратегического уровня — до конкретных задач департаментов и сотрудников. Это обеспечивает прозрачную связь между бизнес-приоритетами и действиями команды. В результате сотрудники лучше понимают ценность своего вклада, а компании — быстрее достигают результатов за счет высокой вовлеченности и прозрачного трекинга.

Основные возможности модуля

Постановка целей в одном окне. Пользователи могут задать название, сроки, описание цели, при необходимости прикрепить документы. Цель сразу отображается в общем списке, доступном и сотруднику, и руководителю.

Метрики и авторасчет прогресса. Система поддерживает количественные и качественные показатели, автоматически рассчитывает процент выполнения задач. Если данные обновляются, пересчет происходит автоматически — без ручных действий.

Разбиение задач на действия. Для каждой цели можно задать чек-лист шагов — с последовательностью, отметками о выполнении и пояснениями. Это позволяет превратить большие цели в пошаговые планы.

Комментарии и статусы в интерфейсе. Обсуждение целей теперь возможно прямо в интерфейсе: пользователи могут комментировать как всю цель, так и отдельные метрики. Статусы обновляются вручную или автоматически и всегда отражают актуальное состояние.

Личный и командный обзор целей. Каждый сотрудник видит свои цели в разделе «Мои цели», а руководитель — цели всей команды. Доступны табличный и карточный режимы отображения, фильтры и предпросмотр.

Модуль уже доступен пользователям платформы Skillaz. Его можно протестировать самостоятельно или запросить демонстрацию от команды продукта.