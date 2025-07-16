В Arenadata Harmony MDM появился ИИ-агент

Встроенный ИИ-агент для работы с номенклатурными записями доступен пользователям системы управления мастер-данными Arenadata Harmony MDM в виде отдельного модуля. Инструмент позволяет повысить точность обработки данных, сократить потребление ресурсов на выполнение операций, а также ускорить работу с НСИ. Запуск ИИ-агента — часть road-map масштабного внедрения интеллектуальных технологий в продукт Arenadata Harmony MDM. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Фоновый агент, входящий в состав ИИ-блока Harmony Agents, стал доступен пользователям в обновленной версии системы управления мастер-данными Arenadata Harmony MDM. В основе его работы лежит предварительно обученная генеративная модель с преднастроенными базовыми функциями для обработки номенклатурных данных.

Решение предназначено в первую очередь для автоматизации процессов создания, классификации и нормализации записей о материалах. Его ключевая функция — интеллектуальная классификация номенклатуры. Решение анализирует текстовые описания материалов, автоматически определяет класс, к которому относится номенклатура, и распределяет информацию по заданным признакам и характеристикам.

Это обеспечивает корректное структурирование данных уже на этапе их ввода — и в дальнейшем способствует не только единообразию наименований, систематизации и однозначной идентификации материалов, но и повышению качества работы с информацией. Причем решение позволяет нормализовать как новые записи, так и те, что раньше велись в произвольном формате.

Решение не требует значительных дополнительных затрат на инфраструктуру — для работы ИИ-агента достаточно базового сервера стандартной конфигурации. Легковесная архитектура решения делает его доступным для широкого круга заказчиков. Клиенты получают все преимущества нейросетевых алгоритмов без необходимости масштабной модернизации ИТ-инфраструктуры или дополнительных инвестиций в оборудование.

Также предусмотрена возможность работы в полностью изолированной инфраструктуре заказчика без необходимости использования облачных сервисов — это позволяет обеспечить требуемый бизнесом уровень надежности ИТ-решения и безопасности данных.

Использование ИИ-агента ускоряет процесс ввода данных минимум в три-пять раз. Если раньше сотрудникам компании-заказчика требовалось несколько минут для ручного обновления записей в справочниках, теперь достаточно ввести или скопировать текстовое описание — система автоматически распознает и структурирует информацию за секунды.

В первую очередь решение ориентировано на производственные компании, которые ведут сложные справочники сырья, комплектующих и готовой продукции. Кроме того, оно оптимально подходит для компаний с централизованными системами закупок, торговых сетей, а также дистрибьюторских компаний, работающих с обширными товарными классификаторами.

При этом гибкость решения позволяет адаптировать его под специфические требования различных отраслей. ИИ-агент может быть дообучен для работы с конкретными видами номенклатуры — это делает технологию универсальным инструментом для предприятий любого профиля, имеющих дело со сложными системами учета материалов.

«В крупных компаниях номенклатура содержит тысячи классов материалов, и заведение новых позиций требует от пользователя учета множества нюансов. ИИ-агент значительно упрощает процесс, экономя время пользователей и минимизируя ошибки ввода, — сказал Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM. — При этом заказчики продолжают работать привычным образом, а система автоматически обеспечивает структурирование и стандартизацию данных. Нет необходимости даже проводить дополнительное обучение сотрудников — продукт гармонично встраивается в их повседневные процессы и повышает качество и скорость работы с информацией».