«Цифра» и Русагро начинают грантовый проект по цифровой трансформации на базе платформы ZIIoT

Группа компаний «Цифра» и «Русагро», российский агропромышленный холдинг, запустили проект по созданию единой цифровой платформы управления производством. Система будет внедрена на производственных площадках в Саратовской области — на Саратовском жировом комбинате, а также на маслоэкстракционном заводе и элеваторе «Русагро-Балаково».

Проект реализуется с привлечением государственной поддержки в размере 200 млн рублей от Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ, входит в группу ВЭБ) в рамках реализации особо значимого проекта (ОЗП) ИЦК «АПК».

Проект по созданию отраслевого решения «Управление элеватором, маслоэкстракционным заводом и жировым комбинатом» ведется на базе российской цифровой платформы для управления производством ZIIoT и «Конструктора MES» от «Цифры». Ожидается, что к концу 2026 г. решение будет введено в промышленную эксплуатацию.

Проект направлен на достижение целого ряда бизнес-эффектов, в том числе: создание единой цифровой платформы сквозного автоматизированного учёта и управления производством; сокращение внеплановых простоев на ремонт за счёт раннего предупреждения о неисправностях; повышение точности и достоверности данных и оперативное предоставление отчетности; снижение объёмов брака за счёт оперативного контроля качества; минимизация человеческого фактора в искажении данных за счёт автоматизации процессов.

К системе будет подключено 40 высокопроизводительных автоматизированных рабочих мест.

В результате внедрения система приведет к повышению эффективности производства за счёт учета простоев оборудования и определения причин их простоя, автоматизации управления планированием, полной прослеживаемости материальных потоков, управления качеством и энергоресурсами.

«Мы стоим на пороге нового этапа развития — для нас важно перейти к чёткой прослеживаемости и прозрачности операций на всех этапах. Это особенно критично в нашем бизнесе, где сложная логистика и контроль качества требуют оперативного и точного управления. Мы планируем, что после успешного первого внедрения платформа будет масштабирована на все производственные площадки «Русагро», — отметил Владимир Горохов, директор по развитию «Русагро Тех».

«Для нас участие в этом особо значимом проекте — важный шаг. Это возможность не только решить конкретные задачи «Русагро», но и на практике сформировать отраслевое MES-решение, востребованное в агропроме. Мы рассчитываем, что опыт, который мы получим, станет основой для масштабной цифровой трансформации всей отрасли, и сделаем это на базе отечественного ПО», — сказал генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.