«Омега Софт» модернизировала ключевую подсистему ФГИС Реестры ПО для НИИ «Восход»

ИТ-компания «Омега Софт» завершила модернизацию одной из ключевых подсистем федеральной государственной информационной системы «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (ФГИС Реестры ПО) по заказу НИИ «Восход». Проект, выполненный в декабре 2024 г., адаптировал систему к новым требованиям регуляторов. Обновление сократило время обработки заявок на включение ПО в реестр. Об этом CNews сообщили представители «Омега Софт».

ФГИС Реестры ПО ведет реестры российского и евразийского ПО, поддерживает правообладателей и обеспечивает ограничение использования зарубежных ИТ-продуктов в госзакупках. По данным Минцифры России, к началу 2025 г. в реестр отечественного ПО включено 25,2 тыс. программных решений, что на 22,4% больше, чем годом ранее. В 2024 г. было зарегистрировано 4632 новых продукта, включая 523 разработки с применением технологий искусственного интеллекта (для сравнения: в 2023 г. таких решений было 174). Общее количество зарегистрированных правообладателей достигло 9400.

Модернизация подсистемы сделала процессы обработки данных более быстрыми, прозрачными и масштабируемыми. Это актуально на фоне ежегодного роста объемов поступающих заявок.

«Омега Софт» реализовала изменения, предусмотренные нормативными требованиями, переработала функции подачи заявлений, уведомлений и обращений, внесла изменения в механизм назначения экспертов и формирования экспертных оценок. Также были обновлены функции редактирования записей и экспорта данных. После завершения всех этапов работ подсистема была введена в промышленную эксплуатацию. Обновленная конфигурация повысила эффективность обработки заявок и подготовку документов, увеличив пропускную способность системы.

«Мы не просто обновили систему, а сделали ее быстрее и удобнее, решив сложные задачи интеграции. Это ускоряет продвижение российского ПО», — отметил Алексей Рыбаков, генеральный директор «Омега Софт».