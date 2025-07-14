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МТС развернула LTE на Всероссийском Сабантуе под Кировом

МТС обеспечила гостей и участников XV Всероссийского сельского Сабантуя стабильной связью и мобильным интернетом на скорости свыше 100 Мбит/с. Участниками мероприятия стали более 60 тыс. человек из более чем 70 регионов России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС покрыла сетью всю территорию проведения праздника, установив передвижное телеком-оборудование на аэродроме Ершовского сельского поселения Вятскополянского района, где 28 июня 2025 г. прошли основные мероприятия Сабантуя. Благодаря новому покрытию зрители и участники фестиваля могли оперативно делиться впечатлениями в социальных сетях, транслировать праздник в прямом эфире и свободно общаться с близкими.

Всероссийский сельский Сабантуй – ежегодный праздник тюркских народов, дата и место проведения которого каждый раз меняется. Большое внимание на празднике уделяется национальной традиционной спортивной и развлекательной программе. Так, в 2025 г. конные скачки, борьбу на поясах «корэш», арм- и мас-рестлинг, соревнования по волейболу и гиревому спорту дополняли русские и татарские спортивные забавы и народные игры.

«Всероссийский сельский Сабантуй – это не только яркий праздник культуры и традиций, но и событие, требующее надежной цифровой инфраструктуры. Понимая масштаб праздника и ожидаемый наплыв гостей, мы подготовили нашу сеть и развернули дополнительные мощности, чтобы обеспечить участникам фестиваля стабильную связь и комфортный доступ к цифровым сервисам. В результате гости мероприятия наговорили более 40 000 минут, а абонентский трафик за сутки составил более 1,8 ТБ данных через мобильный интернет. Для сравнения, такой объем позволяет передать около 250 тыс. фотографий и сотни видеороликов в самом высоком разрешении», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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