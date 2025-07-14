Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила интеллектуальный сервис нормализации НСИ для корпоративных систем

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) объявила о запуске интеллектуального сервиса управления нормативно-справочной информацией (НСИ) на базе собственной платформы текстовой аналитики «Преферентум». Новое решение включено в продуктовый кластер ИИ-продуктов SL Soft AI и предназначено для повышения качества и скорости обработки данных о материально-технических ресурсах в корпоративных системах. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сервис анализирует номенклатурные позиции. Он классифицирует данные с учетом отраслевых и внутренних стандартов, извлекает из описаний ключевые параметры (материалы, размеры и пр.), проверяет полноту и корректность выделенных атрибутов и на их основе создает структурированные «золотые» записи. Это обеспечивает единую, достоверную, актуальную и доступную справочную информацию в контуре компании для любых подразделений.

Таким образом, решение ориентировано на проактивное управление сведениями о ресурсах и дает компаниям возможность: навести порядок в НСИ — сопоставлять справочники разных систем, осуществлять дедупликацию, приводить описания ресурсов к единому эталонному формату; автоматизировать ввод новых позиций, например распознавать данные из счетов-фактур, поступающих в ЭДО, приводить их к стандартам и переносить в целевые системы; ускорить и упростить поиск аналогов, предоставляя возможность подбора по характеристикам.

Благодаря внедрению решения рутинная нагрузка на специалистов НСИ может сократиться до 90%. Повышение прозрачности данных снижает издержки в закупках и логистике до 15%, а точность расчетов и прогнозов в финансовом планировании значительно возрастает. Единообразная номенклатура способствует согласованной работе сотрудников и систем.

В основе сервиса — гибкое сочетание алгоритмических правил, технологий машинного обучения (ML) и больших языковых моделей (LLM), что позволяет обрабатывать неструктурированные тексты с высокой скоростью и точностью. Решение адаптируется под специфику данных заказчика, устраняет ошибки, исключает противоречивость сведений и нормализует даже сложные записи за секунды.

Сервис легко интегрируется с корпоративными системами — ERP, PLM, EAM и другими, а также может быть встроен в MDM-платформы для работы с мастер-данными. Это обеспечивает централизованный подход к управлению справочной информацией на уровне всей организации.

Продукт полностью соответствует требованиям российского законодательства в области импортозамещения и цифрового суверенитета. Решение может быть развернуто как в облаке, так и в контуре заказчика с соблюдением требований к информационной безопасности.

«Наш сервис снимает с экспертов НСИ рутинную нагрузку и переводит их работу в плоскость контроля и улучшения качества. Продукт позволяет за считанные секунды обрабатывать как новые, так и исторические записи, устраняя необходимость ручной нормализации. Это позволяет масштабировать процессы и обеспечивать стабильное качество данных на всем протяжении их жизненного цикла», — сказал Дмитрий Романов, управляющий директор платформы «Преферентум» компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).

«По данным исследований, более 70% российских компаний несут убытки из-за низкого качества корпоративных данных. Одна из ключевых причин этих потерь — несогласованность, некорректность и фрагментарность справочной информации. На крупных и распределенных предприятиях данные о позициях часто хранятся в разных системах, содержат неточные или устаревшие описания, дублируются и не соответствуют внутренним стандартам. Это затрудняет поиск аналогов, провоцирует избыточные закупки, мешает корректному управлению остатками и снижает достоверность управленческой отчетности. Решение SL Soft AI устраняет эту системную проблему, возвращая компаниям контроль над данными. Это важный шаг к построению зрелой системы управления корпоративными знаниями. Как и другие продукты SL Soft AI, он формирует технологическую основу для консолидации и осмысленного использования информации в масштабах всей организации», — сказал Павел Борченко, руководитель направления SL Soft AI компании SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline).