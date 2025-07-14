CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ITFB Group внедрила интеллектуальную платформу EasyDoc для автоматизации подсчета голосов в ГК «Смарт Сервис»

ITFB Group завершила проект по автоматизации подсчета голосов на общих собраниях собственников жилья (ОСС) для группы компаний «Смарт Сервис», управляющей домами «ДонСтроя». Внедрение интеллектуальной платформы EasyDoc позволило заменить ручную обработку анкет автоматизированным решением на базе технологий OCR, IDP и LLM.

ГК «Смарт Сервис» управляет более чем 60 жилыми комплексами, в которых проживают свыше 75 тыс. человек. Проведение общих собраний собственников в таком масштабе требует точного и юридически корректного подсчета голосов с учетом площади принадлежащих им помещений. До автоматизации процесс базировался на ручной обработке тысяч бумажных и электронных анкет, что повышало нагрузку на сотрудников и риск ошибок.

Цель проекта — автоматизация извлечения данных из анкет голосования, обеспечение точности подсчета голосов с учетом долей собственности и снижение рисков, связанных с человеческим фактором. Особенность проекта заключалась в том, что внедрение велось уже после начала голосования — система должна была быть развернута до момента старта обработки результатов.

Платформа EasyDoc была внедрена в течение полутора месяцев. ITFB Group адаптировала систему под формат анкет, обеспечив автоматическое извлечение ключевых параметров: ФИО собственника, номер помещения, площадь квартиры и ответы на вопросы повестки.

Технологическая основа решения — стек собственных разработок ITFB Group в области оптического распознавания текста (OCR), интеллектуальной обработки документов (IDP) и языковых моделей (LLM). Перед запуском системы в эксплуатацию сотрудники ГК «Смарт Сервис» прошли обучение у специалистов ITFB Group.

Внедрение EasyDoc позволило в несколько раз сократить время обработки анкет, повысить точность итоговых протоколов, минимизировать влияние человеческого фактора и снизить юридические риски, связанные с возможными ошибками при подсчёте голосов. Система существенно разгрузила сотрудников управляющей компании в период проведения собраний, обеспечив надёжную цифровую поддержку одного из ключевых управленческих процессов.

«ITFB Group оперативно включились в проект, проявив гибкость и высокую экспертизу. Нам удалось автоматизировать процесс, который годами выполнялся вручную. Это позволило не только снизить риски ошибок, но и разгрузить сотрудников в пиковый период голосований», — сказал руководитель департамента информационных технологий группы компаний «ДонСтрой» Алексей Лака.

«В этом проекте для нас было принципиально важно обеспечить высокую точность и стабильность работы EasyDoc в условиях ограниченного времени на старте. Мы сфокусировались на адаптации платформы под специфический формат анкет и обеспечили заказчику возможность быстро и надёжно обрабатывать информацию, критичную для легитимности голосования», — отметил Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group.

В перспективе планируется масштабирование решения на другие направления деятельности — входящую корреспонденцию, работу с бухгалтерскими и кадровыми документами, а также с технической документацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

ИИ-ассистенты вредят программистам вместо того, чтобы помогать. Они замедляют разработку почти на 20%. Опрос

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА на ранних рискованных стадиях

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще