ITFB Group внедрила интеллектуальную платформу EasyDoc для автоматизации подсчета голосов в ГК «Смарт Сервис»

ITFB Group завершила проект по автоматизации подсчета голосов на общих собраниях собственников жилья (ОСС) для группы компаний «Смарт Сервис», управляющей домами «ДонСтроя». Внедрение интеллектуальной платформы EasyDoc позволило заменить ручную обработку анкет автоматизированным решением на базе технологий OCR, IDP и LLM.

ГК «Смарт Сервис» управляет более чем 60 жилыми комплексами, в которых проживают свыше 75 тыс. человек. Проведение общих собраний собственников в таком масштабе требует точного и юридически корректного подсчета голосов с учетом площади принадлежащих им помещений. До автоматизации процесс базировался на ручной обработке тысяч бумажных и электронных анкет, что повышало нагрузку на сотрудников и риск ошибок.

Цель проекта — автоматизация извлечения данных из анкет голосования, обеспечение точности подсчета голосов с учетом долей собственности и снижение рисков, связанных с человеческим фактором. Особенность проекта заключалась в том, что внедрение велось уже после начала голосования — система должна была быть развернута до момента старта обработки результатов.

Платформа EasyDoc была внедрена в течение полутора месяцев. ITFB Group адаптировала систему под формат анкет, обеспечив автоматическое извлечение ключевых параметров: ФИО собственника, номер помещения, площадь квартиры и ответы на вопросы повестки.

Технологическая основа решения — стек собственных разработок ITFB Group в области оптического распознавания текста (OCR), интеллектуальной обработки документов (IDP) и языковых моделей (LLM). Перед запуском системы в эксплуатацию сотрудники ГК «Смарт Сервис» прошли обучение у специалистов ITFB Group.

Внедрение EasyDoc позволило в несколько раз сократить время обработки анкет, повысить точность итоговых протоколов, минимизировать влияние человеческого фактора и снизить юридические риски, связанные с возможными ошибками при подсчёте голосов. Система существенно разгрузила сотрудников управляющей компании в период проведения собраний, обеспечив надёжную цифровую поддержку одного из ключевых управленческих процессов.

«ITFB Group оперативно включились в проект, проявив гибкость и высокую экспертизу. Нам удалось автоматизировать процесс, который годами выполнялся вручную. Это позволило не только снизить риски ошибок, но и разгрузить сотрудников в пиковый период голосований», — сказал руководитель департамента информационных технологий группы компаний «ДонСтрой» Алексей Лака.

«В этом проекте для нас было принципиально важно обеспечить высокую точность и стабильность работы EasyDoc в условиях ограниченного времени на старте. Мы сфокусировались на адаптации платформы под специфический формат анкет и обеспечили заказчику возможность быстро и надёжно обрабатывать информацию, критичную для легитимности голосования», — отметил Вадим Петросян, директор по развитию бизнеса ITFB Group.

В перспективе планируется масштабирование решения на другие направления деятельности — входящую корреспонденцию, работу с бухгалтерскими и кадровыми документами, а также с технической документацией.