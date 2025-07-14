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«Инфосистемы Джет» создала для МПК «Атяшевский» масштабируемый проект с модульными ЦОДами

Центр сетевых решений «Инфосистемы Джет» и группа компаний «Талина» завершили проект по созданию модульных центров обработки данных для МПК «Атяшевский». Предприятия группы компаний «Талина» расположены в Республике Мордовия, Нижегородской области, Ульяновской области и Забайкальском крае. Для эффективного управления производственными процессами и складскими операциями используются современные программные комплексы: WMS, MES, а также оперативные системы учета. Создание новых центров обработки данных (ЦОД) гарантирует непрерывность ключевых бизнес-процессов и повышает общую эффективность бизнеса.

Одним из ключевых требований при реализации проекта была физическая независимость основного и резервного ЦОДов на случай нештатных ситуаций. Для этого были созданы две территориально разнесенные серверные, которые работают параллельно. Оба МЦОДа располагаются на открытой площадке, имеют класс огнестойкости — II, класс пылевлагозащиты — IP66. Каждый МЦОД рассчитан на девять шкафов 42U с максимальной общей мощностью более 100 кВт.

«Мы расположили наш ЦОД отдельно от основного здания, и это упрощает обслуживание и дает четкое понимание целостности серверных коммуникаций: они энергетически независимы и не пересекаются с коммуникациями офисного здания. Сейчас мы продолжаем процесс перевода информационных систем компании на новое оборудование, а в перспективе будем рассматривать применение технологии мобильного цодостроения и на других площадках компании», — отметил Алексей Пигачев, IT-директор МПК «Атяшевский».

Еще одно важное преимущество отдельно стоящих модульных ЦОДов — это возможность масштабирования в формате установки новых секций. Рядом с МЦОДом теперь возможно установить дополнительное оборудование: развернуть вторую серверную, третью и так далее, если необходимо увеличить количество вычислительного оборудования. И это будет целостная система, для которой не понадобятся перепланировки существующего здания и перепрофилирование производственных или офисных площадей.

«Благодаря модульному подходу мы готовы в конвейерном режиме создавать новые МЦОДы, тиражируя типовой проект для каждой новой территории заказчика. Это значительно ускоряет процесс строительства, развертывания и внедрения новых вычислительных мощностей на производстве. У ГК “Талина” масштабная программа развития ИТ-инфраструктуры, и новые парные модульные ЦОДы заложили основу для ее успешного выполнения из года в год. И мы поддерживаем это развитие на всем жизненном цикле: не только спроектировали, собрали, привезли и подключили ЦОДы, но и обеспечиваем их сервисное обслуживание, проводим все регламентные работы», — сказал Всеволод Воробьев, руководитель направления ЦОД центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет».

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