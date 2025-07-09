«Зетта Страхование» увеличила продажи на 126% за счет автоматизации звонков

Группа компаний «Зетта Страхование», один из участников российского страхового рынка, подключила «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Это позволило увеличить выручку в одном из отделов продаж — на 126%, количество оформленных полисов — на 21%, а среднюю конверсию — в два раза. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон».

Одна из ключевых задач проекта — повысить эффективность продаж и сопровождения без увеличения штата. Ранее менеджеры тратили много времени на дозвоны, сталкивались с автоответчиками и вручную обрабатывали базу, что замедляло рост и увеличивало затраты.

Для решения этих задач подключили диалер «Скорозвона», который устранил гудки и недозвоны. Перешли на собственную телефонию «Скорозвона», что позволило сократить автоответчики, а также интегрировали сервис с «Битрикс24», автоматизировав процесс сохранения результатов звонков в CRM.

Для онбординга сотрудников запустили ИИ-тренера «Скорозвона» — онлайн-тренажер на искусственном интеллекте, который имитирует разговоры с клиентами, помогая сотрудникам уверенно общаться, успешно обрабатывать возражения и заключать сделки. Переход занял менее недели — рекорд для департамента внедрения и настройки сервисов компании.

Основные достижения проекта: с 47 до 72 выросло количество результативных разговоров на оператора в день; в два раза увеличилась средняя конверсия по месяцам; на 21% выросло количество оформленных полисов; на 126% в среднем увеличились сборы в рублях.

Наталья Ухорская, бизнес-аналитик CRM департамента прямых продаж «Зетта Страхование»: «Внедрение сервиса «Скорозвон» позволило нам значительно повысить эффективность процессов взаимодействия с клиентами. Благодаря профессионализму и настойчивости команды внедрения, проект успешно интегрирован в нашу инфраструктуру».