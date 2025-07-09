CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Зетта Страхование» увеличила продажи на 126% за счет автоматизации звонков

Группа компаний «Зетта Страхование», один из участников российского страхового рынка, подключила «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Это позволило увеличить выручку в одном из отделов продаж — на 126%, количество оформленных полисов — на 21%, а среднюю конверсию — в два раза. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Скорозвон».

Одна из ключевых задач проекта — повысить эффективность продаж и сопровождения без увеличения штата. Ранее менеджеры тратили много времени на дозвоны, сталкивались с автоответчиками и вручную обрабатывали базу, что замедляло рост и увеличивало затраты.

Для решения этих задач подключили диалер «Скорозвона», который устранил гудки и недозвоны. Перешли на собственную телефонию «Скорозвона», что позволило сократить автоответчики, а также интегрировали сервис с «Битрикс24», автоматизировав процесс сохранения результатов звонков в CRM.

Для онбординга сотрудников запустили ИИ-тренера «Скорозвона» — онлайн-тренажер на искусственном интеллекте, который имитирует разговоры с клиентами, помогая сотрудникам уверенно общаться, успешно обрабатывать возражения и заключать сделки. Переход занял менее недели — рекорд для департамента внедрения и настройки сервисов компании.

Основные достижения проекта: с 47 до 72 выросло количество результативных разговоров на оператора в день; в два раза увеличилась средняя конверсия по месяцам; на 21% выросло количество оформленных полисов; на 126% в среднем увеличились сборы в рублях.

Наталья Ухорская, бизнес-аналитик CRM департамента прямых продаж «Зетта Страхование»: «Внедрение сервиса «Скорозвон» позволило нам значительно повысить эффективность процессов взаимодействия с клиентами. Благодаря профессионализму и настойчивости команды внедрения, проект успешно интегрирован в нашу инфраструктуру».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая революция в водоканале: как технологии меняют ЖКХ

Больше не нужно бегать за справками. Участие в СВО теперь можно подтвердить онлайн «за несколько секунд вместо четырех дней»

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Прокурор требует оштрафовать разработчика российского суперкомпьютера Абрамова за финансирование экстремизма

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Половина российского малого бизнеса не готова к масштабным тратам на ИБ. 74% будут усиливать киберзащиту только по требованию закона

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще