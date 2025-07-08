Центр им. Дмитрия Рогачева Минздрава России переходит на ПО «Группы Астра»

В рамках реализации стратегии импортозамещения ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России (НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева) переводит свою ИТ-инфраструктуру на отечественные технологии. Это крупнейшее в Европе специализированное научное и клиническое профильное учреждение, на его базе открыты центры патоморфологических, молекулярно-генетических, иммуногистохимических и лучевых методов исследования. Чтобы сохранить непрерывность процессов и работоспособность ИТ-сервисов, руководство организации приняло решение перейти на локальные продукты и в первую очередь подобрать полнофункциональные альтернативы для Windows и MS Active Directory. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

После анализа доступных на рынке вариантов специалисты остановились на ОС Astra Linux и службе каталога ALD Pro от «Группы Астра». На их выбор повлияло несколько факторов: современный функционал, интерфейс, похожий на тот, к которому привыкли пользователи, оптимальные требования к «железу», высокий уровень инфобезопасности, отработанные механизмы бесшовной миграции и доступ к технической поддержке.

Эксперты системного интегратора «Связь Сервис Телекоммуникации», которые взяли на себя выполнение проекта, поделили работы на два этапа и начали с ИТ-подразделения заказчика. Для него создали Linux-домен с системой централизованного администрирования серверов, ПК и учетных записей пользователей. При этом команда подрядчика решила сразу несколько важных задач: наладила двухсторонние доверительные отношения с MS AD, автоматизировала управление объектами домена при помощи групповых политик на базе SaltStack, а еще выстроила гетерогенную инфраструктуру с доменом MS Active Directory и единой точкой сквозной аутентификации во всех инфосистемах по протоколу Kerberos v5. На новый софт перевели статистические информационные системы, сервера, отвечающие за работу облачного офиса и ИБ-инструментов, и теперь идет тестирование телеком-серверов.

Второй шаг – это миграция АРМ персонала управления информационных технологий, и часть из них уже работает под Astra Linux и ALD Pro. На этом этапе сотрудники интегратора столкнулись с нестандартными ситуациями, связанными с сохранением пользовательских данных и настроек, построением доверительных отношений с Active Directory и установкой сертифицированной ОС на существующие рабочие места, однако все прошло успешно.

«Непростой процесс импортозамещения программного обеспечения в комплексной инфраструктуре требует надежных и проверенных решений. Пилотное тестирование ОС Astra Linux показало потенциал ее применения в экосистеме нашей организации. Хочу отметить готовность технической поддержки Astra Linux погружаться в вопросы внедрения ОС и оказывать содействие в преодолении сопутствующих проблем. Так, существуют объективные трудности с работой специализированного прикладного программного обеспечения, но надеемся, что с развитием и распространением отечественных ОС на базе ядра Linux, эти проблемы будут решены», — отметил Иван Романов, директор управления информационных технологий НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава России.

«Мы благодарны заказчику за доверие к нашим технологиям и хорошо понимаем всю значимость импортозамещения его инфраструктуры. Центр им. Д. Рогачева уникален, крайне важно обеспечить бесперебойную работу всех его ИТ-сервисов и вместе с тем надежно защитить персональные и другие конфиденциальные данные от самых разнообразных киберугроз. Коллеги из компании «Связь Сервис Телекоммуникации» в рамках этого проекта уже решили ряд нетривиальных задач, и мы уверены, что все пилотирование пройдет удачно, после чего внедрение, как и было запланировано, охватит, помимо 16 серверов, 200 клиентских ПК. Со своей стороны, мы всегда готовы предоставить и заказчику, и нашему партнеру всю необходимую поддержку», — сказал Денис Губарев, директор департамента развития корпоративных клиентов «Группы Астра».