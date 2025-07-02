CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Социальные вклады и счета — доступно оформление на «Госуслугах»

Сервис по оформлению новых выгодных банковских продуктов — социальных вкладов и счетов — заработал на «Госуслугах». Воспользоваться им могут льготные категории граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков-участников программы. Банки уже активно присоединяются к сервису. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Кто может оформить социальный вклад или счет – граждане России старше 18 лет, которые получают хотя бы одну из этих мер соцподдержки: единое пособие на детей и беременных женщин; ежемесячное или единовременное пособие по соцконтракту; федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Какие условия у социального вклада

Сумма вклада — до 50 тыс. руб. Вклад можно пополнять в любое время, но в пределах лимита.

Срок — 1 год с возможностью продления. Процентная ставка — максимальная из тех, которые предлагает конкретный банк по вкладам сроком от 1 месяца до 1 года.

Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

Какие условия у социального счета

Ограничений по сумме на счете нет. Счет можно пополнять в любое время на любую сумму. Срок — 1 год с возможностью продления условий по счету.

Процентная ставка определяется договором. На сумму меньше 50 тыс. руб. проценты начисляются по ставке не ниже 1/2 ключевой ставки Банка России.

Снимать деньги со счета можно в любое время без ограничений. Перевод третьим лицам — до 20 тыс. руб. в месяц без комиссии.

Проценты начисляются на ежедневный остаток, выплачиваются ежемесячно.

Заключить договор можно только самостоятельно через «Госуслуги». Если кто‐то звонит с предложением открыть для вас вклад или счет — это мошенники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Москва строит ИТ-систему слежения за курьерами и самокатами в реальном времени

Александр Лопаткин, «Экзон»: Если запутан интерфейс — запутается и работа

Мигрантам без биометрии в России начинают поэтапно отключать мобильную связь

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Власти предлагают производить российские микросхемы только в России

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Смартфоны с самым большим аккумулятором: выбор ZOOM

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Показать еще

Наука

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое
Показать еще