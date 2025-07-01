Внедрение RuBackup признано лучшим проектом года в области защиты данных на премии CNews «Импортозамещение года»

Премия учреждена ведущим российским ИТ-изданием для признания наиболее значимых достижений в области замены зарубежных цифровых решений отечественными аналогами.

Компании «РуБэкап» (входит в «Группу Астра») удостоена престижной награды CNews в номинации «Проект года: защита данных». Решение жюри основано на ключевых критериях оценки: вкладе в импортозамещение, значимости для развития ИТ-инфраструктуры страны и технологической независимости.

Премия CNews «Импортозамещение года» — это ежегодная награда, учреждённая для общественного признания ключевых технологий, наиболее успешных проектов и персон, которые оказывают значительное влияние на процесс импортозамещения цифровых технологий в России.

Проект внедрения RuBackup в финансовой отрасли продемонстрировал исключительные результаты. Система обеспечивает комплексную защиту данных для всех элементов банковской ИТ-инфраструктуры, включая виртуальные машины, физические серверы, бизнес-приложения и СУБД. Среди ее ключевых преимуществ отмечены многопоточная работа с данными при резервном копировании и восстановлении данных, глубокая интеграция с почтовыми серверами и облачными платформами, функции обеспечения ИБ, учитывающие специфические требования профильных заказчиков к безопасности и сетевой архитектуре.

«Победа RuBackup в престижной номинации премии CNews — это признание технологического лидерства нашей команды и подтверждение того, что российские решения в области защиты данных не только не уступают, но и превосходят зарубежные аналоги в решении актуальных задач. Особенно значимо, что награда присуждена за реальное и крупнейшее внедрение системы резервного копирования и восстановления данных у клиента, чьи требования к безопасности и надежности исключительно высоки», — подчеркивает Кирилл Вихровский, генеральный директор компании «РуБэкап».