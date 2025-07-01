В 16 раз больше чистоты: Dreame выпустила пылесосы R10S и R10S Pro с улучшенной технологией обнаружения пыли

Компания Dreame Technology выпустила две новые модели беспроводных вертикальных пылесосов R10S и R10S Pro. Новинки способны без перерыва убрать помещение площадью от 150 до 175 кв. м, при этом замечая невидимую глазу пыль.

Благодаря технологии CelesTect™ пылесосы видят пыль в 16 раз лучше. Встроенные светодиоды на многофункциональной щетке освещают невидимые глазу загрязнения даже в труднодоступных местах: за мебелью, в узких щелях и других скрытых местах, добиваясь прозрачности и комфорта при уборке.





Обе модели справляется с уборкой любых поверхностей. Регулируемое впускное отверстие легко убирает крупный мусор на полу и волосы на ковре. Щетку не надо чистить: защита от наматывания волос спасает от частых остановок. За один заряд батареи (до 70 минут работы R10S) пылесос убирает квартиру площадью 150 кв. м.

Технология удобства

Ключевая инновация – технология Clean-to-Edge™реализована в мягкой роликовой щетке у модели R10S Pro. Она отлично подходит для твердых покрытий, эффективно убирая у самых плинтусов. Благодаря сокращению расстояния щетки от стены до рекордных 7 мм, пылесос легко справляется с уборкой краев и боковых поверхностей. Мощность всасывания регулируется, позволяя адаптировать уборку под любой тип загрязнений и поверхность.

Обе модели фильтруют 99,9% частиц размером до 0,3 мкм, включая аллергены и пылевых клещей. Устройства оснащены LED-экраном, который показывает уровень заряда, режим работы и другую техническую информацию. Новинки легко чистятся: контейнер для пыли на 0,6 л опустошается одним нажатием, а фильтры и щетки можно мыть. И R10S и R10S Pro поддерживают три режима мощности: Eco – для экономии энергии, Med – для повседневной уборки и Turbo – для полной очистки.

Оба аппарата хранятся без проблем: настенный фиксатор в комплекте превращает уборку в удобный процесс.

Мощный и умный инструмент

R10S — оптимальный вариант для тех, кто ищет баланс между ценой и функционалом. Мощность всасывания модели R10S Pro в 150 аэроватт на 25% выше, чем у «младшей» версии. Аккумулятор на 90 минут работы позволяет убрать этаж загородного дома. Но главное преимущество — сменные щетки: мягкая роликовая, она идеальна для ламината и плитки, и многофункциональная для ковров и сложных поверхностей.

«Мы не просто создаем пылесосы — мы разрабатываем инструменты, которые меняют отношение к уборке. Dreame R10S и R10S Pro — это не только мощность, но и интеллект: они находят пыль, где вы не ожидаете её увидеть, и работают так долго, что вы не будете прерываться на зарядку. Чистота больше не требует жертв», — прокомментировал директор российского офиса Dreame Марк Линь (Director of Dreame in Russia Mark Lin).

Новые модели беспроводных пылесосов Dreame доступны с 24 июня 2025 года на официальном сайте Dreame, а также в магазине-партнере DNS. До 14 июля на них будет действовать специальные цены: R10S предложат за 16 990 рублей (вместо 19 990 руб.), R10S Pro — за 21 990 руб. (вместо 24 990 руб.).