Skyworth и «Технопарк» объявляют о стратегическом партнерстве

Международная компания Skyworth, производитель телевизионной техники, и российская премиальная розничная сеть магазинов «Технопарк» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках партнерства в магазинах «Технопарка» появятся эксклюзивные модели, доступные только в розничных точках сети и официальном интернет-магазине Skyworth. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

На первом этапе сотрудничества ассортимент Skyworth в «Технопарке» пополнится уникальными моделями, среди которых: новая для России серия телевизоров из линейки с защитой зрения Eye Care — модели Q67H и Q66H — телевизоры среднего сегмента с улучшенной цветопередачей, высокой контрастностью и передовыми смарт-функциями.

Еще один уникальный продукт, который будет представлен в сети «Технопарк» —портативный телевизор Skyworth 24PL60G. Эти телевизоры с матовым экраном 24 дюйма и встроенным аккумулятором станут спутником на рыбалке, во время отдыха на природе или на даче. Данная модель эксклюзивно представлена в Технопарке и в официальном магазине бренда Skyworth.

Также здесь будут представлены Mini LED-телевизоры линейки Magic Sound: X85G — модель с функцией караоке для любителей домашних развлечений, и X87G — вариант с премиальным качеством изображения и звука и частотой обновления 144Гц, входящих в линейку для геймеров Game TV.

Новые телевизоры Skyworth Q66H и Q67H оснащены более долговечной 4K QLED+ панелью нового поколения из экологически безопасных материалов и с инновационным QD рефлектором собственной разработки компании. Телевизоры данной серии обеспечивают исключительную цветопередачу, высокую контрастность и глубину черного даже в затемненных сценах.

В этих моделях представлен усовершенствованный набор технологий защиты зрения Eye Care 5.0: Low Blue Light обеспечивает низкий уровень синего излучения, минимизируя нагрузку на зрение, благодаря оптимизации спектрального распределения синего света; технология Flicker Free обеспечивает стабильный уровень яркости без мерцания для более комфортного просмотра, особенно при длительном использовании; датчик света, отслеживающий уровень освещения пространства и регулирующий яркость и цветовую температуру изображения; новая технология Visual Aid – технология глубокого анализа изображения, которая, в случае необходимости, преобразует цвета, которые люди с нарушениями цветового восприятия могут путать или трудно различать, в цвета, которые они могут воспринимать четко.

Исключительной особенностью новой серии является оптическая система Sapphire Crystal-, новая технология LED чипов и модернизированные линзы увеличенной площади, которые создают более равномерную и яркую область излучения и обеспечивают высокую эффективность охлаждения каждого чипа.

В серии Q66/67H также присутствуют функции поиска пульта, голосовое управление, технологии MEMC и Dolby Vision, а также увеличена частота обновления экрана до 120Гц HSR. Звук: Dolby Audio с настройками от гениев аудио инжиниринга -dbx-tv.

«Российский рынок является стратегически важным для Skyworth, и мы уверены, что сотрудничество с сетью премиальных магазинов техники и электроники «Технопарк» позволит нам укрепить позиции бренда и предложить потребителям лучшие решения для дома и развлечений», — сказал Илья Мазуренко, генеральный директор официального представительства Skyworth в России.

Все модели телевизоров работают на смарт ТВ от Google и предоставляют доступ к экосистеме платформы: стриминговые сервисы, магазин российских приложений, Google Store, голосовое управление Google Assistant, возможности программирования кнопок на пульте для быстрого доступа к часто используемым настройкам и приложениями – все это делает управление ТВ интуитивно понятным для пользователей.