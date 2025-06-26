VK Tech представил Private Cloud Light — альтернативу зарубежным платформам виртуализации

VK Tech представил Private Cloud Light — облегченную конфигурацию платформы для построения инфраструктурных частных облаков во внутреннем контуре заказчика. Новое решение сочетает виртуализацию и инфраструктуру как сервис (IaaS) в одной коробке — это импортонезависимый аналог зарубежных платформ виртуализации. Об этом CNews сообщили представители VK.

Private Cloud Light снижает требования к оборудованию и позволяет построить инфраструктуру частного облака. Решение оптимально для организаций среднего масштаба и региональных филиалов крупных заказчиков. Минимальная конфигурация начинается от четырех серверов и системы хранения данных (СХД), что позволяет сократить затраты на внедрение и эксплуатацию без потери отказоустойчивости и производительности.

Новая конфигурация дает возможность создавать компактные и отказоустойчивые геораспределенные инсталляции, сохраняя при этом централизованное управление и контроль. Такой подход особенно актуален для филиальных сетей, предприятий ритейла и распределенных промышленных объектов. Платформа включает в себя совмещенные управляющие и вычислительные узлы, что уменьшает стоимость необходимого оборудования.

Решение предоставляет внутренним пользователям облачные ресурсы через портал самообслуживания, а также API-доступ, аудит действий пользователей с возможностью выгрузки во внешние SIEM-системы и опциональный встроенный биллинг для управления расходами.

«В виде Private Cloud Light мы предлагаем доступную и технологически зрелую альтернативу зарубежным платформам виртуализации, сохраняя высокие стандарты производительности и надежности. Мы продолжаем развивать продукт, упрощая внедрение и снижая порог входа для бизнеса», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Решение уже доступно в рамках закрытого тестирования и может поставляться как в виде программного обеспечения, так и в составе программно-аппаратного комплекса (ПАК).