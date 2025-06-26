«ТТК-Интеграция» осуществила бесшовный переезд серверной Дирекции по строительству сетей связи

ООО «ТТК-Интеграция», дочерним обществом АО «Компания ТрансТелеКом», организован переезд оборудования серверного помещения Дирекции по строительству сетей связи – филиала ОАО «РЖД» (ДКСС) на новый адрес. Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

В связи со сменой локации ДКСС требовался перенос как активного сетевого оборудования (устройств, которые обрабатывают, маршрутизируют или усиливают сигналы, управляют сетевым трафиком), так и пассивного (компонентов, формирующих физическую основу сети, не участвующих в обработке данных и не требующих питания, – кабельных систем, серверных шкафов и пр.).

В рамках проекта ООО «ТТК-Интеграция» в новом помещении организовано электропитание в соответствии с требуемыми параметрами. После демонтажа и перевозки серверного оборудования произведен его монтаж с последующим подключением.

Перенос ИТ-инфраструктуры необходимо было организовать так, чтобы все рабочие места продолжили функционировать и никакие процессы не были нарушены. С учетом требований заказчика перенос со старого адреса на новый был осуществлен бесшовно.

«Компания «ТТК-Интеграция» обладает значительными компетенциями в проведении работ, связанных с проектированием и запуском серверной инфраструктуры. Кроме того, у нас большой опыт сотрудничества с ОАО «РЖД», мы хорошо понимаем специфику производственных процессов и потребности заказчика», – сказал Сергей Обидовский, генеральный директор ООО «ТТК-Интеграция».

«Обеспечение непрерывной работоспособности серверной инфраструктуры Дирекции по строительству сетей связи в период переезда, учитывая ее активную деятельность и ведение большого количества объектов, было одним из ключевых требований при смене локации главного офиса. Специалисты компании «ТТК-Интеграция» отлично справились с этой задачей», – сказал Дмитрий Козлов, первый заместитель начальника ДКСС.