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Т2 провела рефарминг на 1100 базовых станций Подмосковья

T2, российский оператор мобильной связи, завершил рефарминг в трех административных округах московского макрорегиона. Средняя скорость интернета на местах увеличилась на 15% при росте трафика на 18%. Об этом CNews сообщили представители Т2.

Т2 подвела итоги очередного этапа рефарминга в Подмосковье. Оператор перераспределил радиочастоты на свыше 1100 базовых станций в Юго-Западном, Северо-Западном и Северо-Восточном административных округах. Работы позволили снизить нагрузку с части диапазонов и перераспределить частоты UMTS на сеть LTE, благодаря чему средняя скорость интернета в округах увеличилась до плюс 15%.

Покрытие сети LTE в локациях выросло на 2%, а суммарный трафик увеличился на 18%. Сеть LTE становится все более востребованной в том числе из-за внедрения технологии VoLTE, позволяющей совершать голосовые вызовы в 4G. Чтобы высвободить достаточный диапазон и увеличить емкости LTE, технический департамент Т2 еженедельно модернизирует сеть в различных районах Москвы и Московской области.

Андрей Маханьков, технический директор макрорегиона «Москва» T2: «В прошлом году мы отчитались о проведении масштабного рефарминга на 500 базовых станциях в северной части Подмосковья, а в 2025 г. всего за полгода более чем удвоили этот показатель. Стандарты связи меняются, как и спрос пользователей на сеть 4G. Мы вовремя подстраиваемся под нужды наших клиентов, перераспределяя частотный ресурс и делая процесс выхода в онлайн комфортнее, а связь – все более стабильной».

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