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Пользователи GitVerse смогут мгновенно создавать веб-приложения с помощью генеративного ИИ

На ИИ-платформе для работы с исходным кодом GitVerse появится инструмент GigaStudio, который позволит создавать веб-приложения с нуля с помощью генеративного искусственного интеллекта в режиме диалога. Сбербанк открыл запись на ранний доступ к инструменту. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

GigaStudio предоставит возможность генерировать веб-приложения на основе текстовых запросов. Это позволит значительно сократить время разработки и снизит порог входа в ИТ-сферу. Платформа подойдет для широкого круга пользователей — от разработчиков, которым необходимо ускорить прототипирование, до пользователей без навыков программирования. Весь процесс занимает несколько минут, после чего приложение готово к публикации. Также благодаря интеграции с GitVerse продукт обеспечивает взаимодействие с репозиториями и профессиональными инструментами разработки.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Запуск GigaStudio — это важный шаг к снижению порога входа в сферу разработки, а интеграция с GitVerse обеспечивает единое пространство для создания продуктов — доступное, функциональное и безопасное. Мы соединяем профессиональные инструменты разработки с преимуществами подхода vibe-coding — когда для создания готового приложения достаточно описания в чате с искусственным интеллектом. Уверен, что данный инструмент будет востребован большим числом разработчиков».

Также платформа GitVerse получала ряд обновлений, которые расширяют функциональность платформы и повышают эффективность работы разработчиков. Благодаря улучшенной подсистеме CI/CD стали доступны сборки в облаке для всех репозиториев, включая приватные, а также увеличились лимиты на сборочное время, что дает больше возможностей для автоматизации и тестирования проектов. Помимо этого, улучшена поддержка инструментов для Data Science: появилась возможность просматривать Jupyter Notebooks и использовать расширенные лимиты хранения крупных датасетов.

Среди других обновлений платформы — добавлены функции приоритизации и улучшено взаимодействие с проектами в системе управления задачами. Также стал доступен обновленный публичный API GitVerse в режиме раннего доступа, благодаря которому разработчики смогут интегрировать платформу с другими инструментами и автоматизировать процессы.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы постоянно коммуницируем с нашей аудиторией и видим, что пользователи — от профессионалов до людей без опыта в разработке — заинтересованы в таких инструментах, которые позволят сократить путь от идеи до работающего решения. Они особенно актуальны сегодня в условиях растущего спроса на ускорение разработки и высокой конкуренции на ИТ-рынке».

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