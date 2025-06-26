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Новые возможности бесшовного управления строительными проектами: Pragmacore 360 представила обновление платформы

Разработчик технологий для управления строительными проектами Pragmacore (малая технологическая компания «Сколково») представил обновление платформы Pragmacore 360. Среди нововведений – обновления в модулях «Управление комплектацией», «Дашборд», «Управление проектированием». Об этом CNews сообщили представители Pragmacore.

В модуле «Управление комплектацией» появились роли пользователей: «мультироли» для более точной настройки прав доступа. Роли позволяют пользователям ограничить доступ к данным на просмотр в тех случая, когда генподрядчику не нужно видеть лишние данные.

Команда также обновила интерфейс: оптимизировала справочники, фильтры, сортировку и визуализацию данных. Появились новые поля для контроля материально-технического обеспечения проекта: «Заявлено», «Счет», «Оплачено», «Выдано», «Остаток на складе» — теперь процесс отслеживания строительных материалов стал еще прозрачнее.

В аналитическом модуле «Дашборд», предназначенном для управления проектом, появился фильтр «Конструктив (вид работ)». Это перечень работ, который выполняется на этапе возведения основного конструктива здания - фундамент, опалубка, бетонные перегородки, возведение стен и пр. Это позволяет анализировать материально-техническое оснащение строительного объекта. Система также может прогнозировать, будет ли задержка в работах и собирает аналитику по фактическим задержкам. Появилась альтернативная оценка прогресса строительно-монтажных работ: если отсутствуют данные по стоимости работ, теперь доступен расчет прогресса через процент выполнения задач.

В модуле «Управление проектированием» команда усовершенствовала блок с замечаниями: теперь ответы на замечания проектировщиков можно направлять с сопроводительным письмом и реестром. Можно также корректировать замечания в блоке со статусом «Повторное».

«Наше обновление — это ответ на запрос рынка: строительным компаниям сегодня нужны не разрозненные инструменты, а цельная экосистема. В Pragmacore 360 мы объединили управление комплектацией, мониторинг поставок и контроль проектирования в единый цифровой контур. Это минимизирует рутинные операции и позволяет сосредоточиться на главном — эффективной реализации проектов», — сказал Кирилл Поляков, основатель цифровой платформы для управления стройкой Pragmacore.

Синхронизированное управление строительными процессами доступно не только на компьютере: платформу можно использовать на планшете и на смартфоне, не привязываться к рабочему месту. На сегодня продукт компании используют свыше 600 строительных проектов общей стоимостью более 500 млрд руб.

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