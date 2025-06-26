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Каждый четвертый россиянин планирует перенести свои школьные фотографии в облако

В преддверии старта школьных выпускных эксперты аналитического центра A2:Research и компании «Яндекс 360» провели совместное исследование, чтобы выяснить, как россияне относятся к своим школьным фотографиям, хранят ли они их и какие эмоции вызывают эти снимки спустя годы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс 360».

Почти половина россиян (46%) хранят у себя выпускной альбом с вклеенными снимками (цветными или черно-белыми), еще 11% имеют вместо него современные фотокниги. У 3% фото остались только в цифровом формате — на флешках, дисках или в облаке.

Из тех, у кого сохранились альбомы, 21% пересматривает его хотя бы раз в год, 28% – раз в несколько лет (1-5 лет), а остальные – реже. 44% боятся потерять школьные фотографии, поэтому почти половина (40%) планирует перенести все в цифровой формат для надежности.

Но не всем повезло: каждый пятый россиянин (26%) либо никогда не делал школьный альбом, либо полностью потерял свои снимки. Среди главных причин потери — переезд (37%), пролитые напитки (28%), испорченные снимки из-за времени или неправильного хранения (13%).

Каждый третий россиянин (36%) признается, что плакал хотя бы раз, пересматривая школьные фото. 34% ощущают теплую ностальгию, а 27% — вспоминают школьных друзей с радостью. 20% испытывают грусть, основная причина которой в том, что почти половина россиян (40%) не поддерживают связь с одноклассниками. При этом, 36% были бы рады встретиться, чтобы узнать, как у них сложилась жизнь.

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