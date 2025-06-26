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«ХайТэк» и «Аквариус» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области искусственного интеллекта

Компания «ХайТэк» и группа компаний «Аквариус» объявили о подписании соглашения о долгосрочном сотрудничестве в области разработки и внедрения доверенных программно-аппаратных комплексов на базе ускорителей искусственного интеллекта линейки LinQ. Об этом CNews сообщили представители «Аквариуса».

Соглашение предусматривает комплексное сотрудничество по разработке и производству доверенных программно-аппаратных комплексов на базе ИИ-ускорителей LinQ, производимых компанией «ХайТэк» для систем видеоаналитики, безопасности, умного города и промышленного мониторинга, а также совместному продвижению решений в сферах транспортной безопасности, автоматического вождения и экологического мониторинга, проведению исследований и тестирований для развития технологий искусственного интеллекта, а также экспертной деятельности в области технического и нормативного регулирования ИИ.

Партнеры уже представили первый совместный программно-аппаратный комплекс «Лира» — отечественную платформу для решения задач искусственного интеллекта в различных вычислительных средах. Представленная платформа является полностью отечественной разработкой, способной обеспечить технологическую независимость предприятий в области внедрения ИИ-решений.

«Партнерство с ГК «Аквариус» открывает новые возможности для масштабирования наших решений в области искусственного интеллекта. Объединение наших компетенций в разработке ускорителей LinQ с производственными мощностями и рыночным опытом партнера позволит создавать конкурентоспособные отечественные решения для критически важных отраслей экономики», — сказал генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков.

«Наше стратегическое сотрудничество направлено на обеспечение национального технологического суверенитета в области искусственного интеллекта и создание экосистемы доверенных решений для российского рынка, что позволит оптимизировать ресурсы и ускорить внедрение передовых ИИ-сервисов в различных отраслях экономики. Мы видим огромный потенциал в совместном развитии решений, не зависимых от одного мирового монополиста. Наша цель — не только обеспечить технологический суверенитет, но и создать основу для экспорта российских ИИ-решений на международные рынки», — сказал президент производственной компании «Аквариус» (ГК «Аквариус») Владимир Степанов.

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