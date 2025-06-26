Doma.ai и застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области

Doma.ai и специализированный застройщик «Гудград» заключили стратегическое соглашение о внедрении умных домов в Ярославле и Ярославской области. Стороны договорились о развитии долгосрочного партнерства в сфере создания современной городской среды с применением технологий «Умный дом» в жилых комплексах города и области. Об этом CNews сообщили представители Doma.ai.

Компании будут продвигать современные решения в строительстве многоквартирных домов, запускать совместные проекты по цифровизации жилья, а также развивать инженерные технологии. Партнерство нацелено на повышение качества жизни горожан и создание комфортной, безопасной и технологичной инфраструктуры. Также запланированы обмен экспертными знаниями и совместная работа в сфере «умного» жилищного строительства.

В подписании соглашения приняли участие коммерческий директор Doma.ai Павел Соколов и генеральный директор «СЗ "Гудград"» Дмитрий Головлев.