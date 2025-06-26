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Цифровизация Внедрения
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Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым

Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта сделка подчеркивает стратегическое партнерство между компанией «Электрорешения», официальным представителем бренда EKF в России, и девелопером федерального уровня и делает технологии умного дома доступными для покупателей жилья комфорт-класса. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Умные реле размещены в квартирных щитах и управляют освещением и электропитанием. С их помощью новоселы могут отключать верхнее освещение и розетки через мобильное приложение EKF Connect Home или голосового ассистента «Алиса». Решение от бренда EKF предоставляет новый уровень комфорта: жители могут управлять освещением и электропитанием из любой точки мира.

Реле интегрированы в помещениях на оборудовании EKF, которое включает в себя корпуса щитов, УЗО, автоматические выключатели.

«Мы рады, что наше сотрудничество с ГК ФСК позволяет внедрять умные технологии в жилье. Это крупная закупка, которая демонстрирует, что даже в сегменте комфорт-класса застройщики предусматривают цифровые решения», — отметил директор по продукту EKF Connect Building Александр Разумовский.

Разработки и технологии бренда EKF позволяют внедрять технологии даже в самых доступных проектах.

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