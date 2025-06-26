Автомагистрали Санкт-Петербурга получили новые скорости мобильного интернета

МТС обновила мобильную сеть на юге, северо-западе Санкт-Петербурга и в пригородах. Новая телеком-инфраструктура позволила ускорить мобильный интернет вдоль региональных шоссе почти в десяти районах города и за его пределами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты установили дополнительные базовые станции стандарта LTE рядом с жилыми массивами и дорогами в Красносельском, Кировском, Московском, Пушкинском, Приморском, Колпинском, Фрунзенском и Петродворцовом районах. Обновления затронули направления рядом с важными региональными автодорогами: Пулковским шоссе, главной магистралью до аэропорта Пулково; Петербургским шоссе в Пушкине; Петергофским шоссе, которое связывает Петербург с пригородами — Стрельной, Петергофом и Ломоносовым, участком КАД в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленобласти. Новые скорости получили и Понтонный проезд с Рубежным шоссе в Колпино, Коломяжский проспект на севере города. Выросла передача данных и в Московском районе, рядом с Витебской развязкой строящейся Широтной магистрали скоростного движения.

Работы позволили разгрузить имеющуюся телеком-инфраструктуру 4G, увеличить покрытие, емкость сети и ускорить передачу данных в среднем на треть. Кроме того, МТС использует технологию агрегации всех доступных в северо-западном регионе диапазонов частот: 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. Она помогает увеличить пропускную способность и скорость передачи данных даже в пиковые нагрузки.

«Летом Петербург традиционно превращается в точку притяжения для гостей со всей страны и за границы. По данным платформы Bronevik, именно Северная столица стала лидером по числу бронирований туристического жилья на июньские праздники. Высокий сезон требует серьезной подготовки, чтобы телеком-сеть стабильно работала, когда очень много абонентов одновременно подключается к каналам связи. Поэтому мы заранее обновляем инфраструктуру, особенное внимание мы уделяем и жилым микрорайонам, и направлениям вдоль городских и областных автодорог, чтобы обеспечить бесшовное покрытие LTE. Доступ к онлайн-сервисам в дороге чрезвычайно важен, стабильный мобильный интернет позволяет не только быстро находить оптимальные маршруты и избегать пробок, но и оперативно получать важную информацию о ситуации на дорогах. К лету мы обновили сеть на автомобильных дорогах на юго-западе Петербурга и в пригородах», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.