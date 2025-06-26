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Ассоциация разработчиков «Отечественный софт» и РТУ МИРЭА займутся подготовкой ИТ-кадров

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АРПП «Отечественный софт» и РТУ МИРЭА. Подписи в документе поставили ректор университета Станислав Кудж и исполнительный директор Ассоциации Ренат Лашин. Соглашение направлено на развитие системного партнерства, основной фокус которого — подготовка кадров для ИТ-отрасли и обеспечение технологического суверенитета страны. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Стороны договорились о запуске совместных образовательных программ, ориентированных на использование российских технологий и программных продуктов. В рамках сотрудничества планируется внедрение отечественного ПО в учебный процесс РТУ МИРЭА, разработка специализированных курсов и учебных модулей, организация практик и стажировок студентов в компаниях-участниках АРПП, а также проведение совместных научно-исследовательских проектов.

Соглашением предусмотрено взаимодействие в образовательной, методической и научно-исследовательской работе, включая обмен технологическими запросами и проектными предложениями, организацию мероприятий и участие в совместных инициативах по продвижению отечественных решений.

«Переход на отечественное ПО требует не только технологий, но и специалистов, способных эффективно их применять. Для этого важно, чтобы работа с российскими продуктами была встроена в образовательный процесс уже на этапе вузовской подготовки. РТУ МИРЭА демонстрирует готовность к такому подходу — через учебные курсы, практики и взаимодействие с индустрией. Соглашение позволяет выстроить устойчивую модель сотрудничества между вузом и отраслью, ориентированную на реальные потребности рынка», — отметил Ренат Лашин.

«Подписание соглашения с АРПП «Отечественный софт» — важный шаг в подготовке ИТ-специалистов нового поколения, владеющих российскими технологиями и готовых к решению задач технологического суверенитета, - сказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж. - Совместные образовательные программы, внедрение отечественного ПО в учебный процесс и практики в ведущих ИТ-компаниях позволят нашим студентам стать востребованными профессионалами на рынке. РТУ МИРЭА, как ведущий технологический вуз, видит свою миссию в создании эффективной системы партнерства между образованием и индустрией для развития цифровой экономики России».

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