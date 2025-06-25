«Яндекс» продолжает запуск «Умных зданий с Алисой» – теперь в партнерстве с «Самолетом» и ГК ФСК

«Яндекс» продолжает внедрять технологии умного дома в инфраструктуру жилых комплексов. В Москве и Подмосковье запустятся пилотные проекты «Умного здания с Алисой» на объектах девелоперов «Самолет» и ГК ФСК. Жители смогут управлять домофонами, пропусками для гостей с помощью ИИ-ассистента — голосом или через мобильное приложение «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новые проекты охватят 18 домов и 5800 квартир. Среди них — объекты жилых комплексов «Новоданиловская 8» и «Спутник» компании «Самолет» и Sydney City от ГК ФСК. Функционал «Умного здания с Алисой» станет доступен жителям этих объектов осенью 2025 г.

Жители смогут принимать звонки домофона, открывать двери, заказывать электронные пропуска для гостей и курьеров голосом через «Алису» или в мобильном приложении «Дом с Алисой». Чтобы впустить гостя, достаточно будет сказать, например: «Алиса, прими звонок домофона» и попросить открыть дверь. А для оформления пропуска — «Алиса, закажи пропуск для курьера».

Также система автоматически оформит разовый доступ такси, заказанных через «Яндекс Go» — шлагбаум откроется, когда заказанная машина подъедет. В дальнейшем похожий сценарий будет доступен и для доставок: курьер сможет получить разовый код для входа на территорию ЖК в приложении. Функционал реализуется через интеграцию «Умного дома Яндекса» с автоматизированной системой управления зданием.

Первое «Умное здание с Алисой» заработало 24 июня 2025 г. в Москве в ЖК SLAVA застройщика MR Group. Интеграция решений «Яндекса» с технологическими платформами зданий продолжится: по оценкам компании, к концу 2025 г. управлять инфраструктурой здания с помощью «Алисы» смогут жители 1,5 млн квартир.