Сервисы «Телфин» и OkoCRM удваивают продажи в BTL-маркетинге

Внедрение сервиса автоматизации продаж OkoCRM и виджета интеграции с мессенджерами Whatcrm позволило BTL-агентству «Акула» удвоить продажи и увеличить конверсию в оплату на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

BTL-агентство «Акула» специализируется на распространении рекламных материалов и организации промо-акций. Компания работает с B2B-сегментом в разных городах России. Для управления продажами и оценки качества общения с клиентами организация подключила OkoCRM и Whatcrm, виджет интеграции с Telegram и WhatsApp* от «Телфин».

Теперь данные сервисы используются для ведения и контроля всех текстовых коммуникаций с клиентами и промоутерами. Чаты в CRM помогают агентству сократить скорость ответа и упростить связь с клиентами. А самый главный плюс интеграции — сохранение всей переписки в карточке сделки. Можно открыть карточку и сразу видно, когда, кто и по какому поводу общался с клиентом.

«Мы максимально стараемся использовать мессенджеры в связке с CRM в работе с клиентами. Они помогают и скорость ответа увеличить, и документы, сметы переслать. Я вообще не представляю, как без мессенджеров можно было бы построить нормальный отдел продаж и CRM — они уже заменили телефон. Изначально мы рассматривали несколько сервисов, но в итоге по функционалу и стоимости остановились на Whatcrm — нас все полностью устроило. Саму интеграцию оказалось настроить легко, буквально за 10–15 минут», — сказал Георгий Акулов, генеральный директор «Акулы».

Внедрение OkoCRM и Whatcrm позволило также повысить прозрачность бизнес-процессов и структурировать работу отдела продаж. В CRM сохраняется вся история общения как в формате переписки, так и звонков. Новые проектные менеджеры и координаторы сразу погружаются в контекст. Могут прослушать звонки, ознакомиться с сообщениями — быстрее, чем если бы им пришлось переключаться между окнами, и искать данные с разных каналов и платформ.

С появлением OkoCRM за часть действий стали отвечать роботы. Они помогают обрабатывать заявки, собирать первичную информацию, делать допродажи, запрашивать обратную связь. Использование OkoCRM в связке с Whatcrm способствовали росту продаж в два раза. Конверсия оплачиваемости увеличилась на 30%. Счета автоматически формируются и сразу уходят клиентам в мессенджеры и, как следствие, быстро оплачиваются.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.