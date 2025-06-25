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ПАК для работы с искусственным интеллектом создадут «ХайТэк» и «Базальт СПО» и «Норси-Транс»

«ХайТэк», «Базальт СПО» и «Норси-Транс» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию ИИ-технологий. Целью партнерства является совместная разработка программно-аппаратного комплекса (ПАК) для работы с искусственным интеллектом. В состав решения войдут операционные системы «Альт» для серверов и рабочих станций, ИИ-ускорители LinQ на базе российских тензорных процессоров от компании «ХайТэк» и оборудование «Норси-Транс» с процессорами Loongson. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

В рамках сотрудничества компании проведут совместные исследования, тестирования и запуски «пилотных» проектов для развития искусственного интеллекта.

«Наше стратегическое партнерство направлено на предоставление энергоэффективных и безопасных систем, основанных на российском стеке с использованием ИИ-технологий. Они способны удовлетворить потребность любых организаций, заинтересованных в цифровой трансформации своих рабочих процессов», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Норси-Транс» разработала первую в России вычислительную платформу на базе процессоров Loongson, построенных на собственной архитектуре LoongArch64. Главная особенность решений на процессорах Loongson - низкое тепловыделение. Особенно данный параметр важен для промышленного оборудования, серверов, СХД и мобильных устройств.

«Базальт СПО» единственная на российском рынке адаптировала операционные системы «Альт» под архитектуру LoongArch64.

Благодаря собственной разработке - ускорителю для искусственного интеллекта LinQ -«ХайТэк» смогла реализовать интеграцию передовых ИИ-моделей, обеспечив полный цикл обработки и анализа данных на новой отечественной платформе.

«Подписанное трехстороннее соглашение — это стратегическое партнерство, которое объединяет наши высокопроизводительные ускорители для искусственного интеллекта LinQ, надежную операционную систему «Альт» и современные процессоры Loongson в комплексное технологическое решение для российского рынка. Данная интеграция обеспечивает отечественным предприятиям полноценный доступ к циклу ИИ-вычислений на базе эффективных технологий — начиная от аппаратной платформы и заканчивая специализированным программным обеспечением. Особую ценность это решение представляет для крупных корпораций и технологических компаний, которые стремятся к цифровой трансформации бизнес-процессов с использованием ИИ-технологий», — сказал Андрей Панков, генеральный директор «ХайТэк».

Рабочие станции и сервера с искусственным интеллектом используют вычислительные системы, спроектированные для работы с большим объемом данных и обработки сложных алгоритмов. Эти решения созданы для крупных корпораций и технологических компаний, которые стремятся к цифровой трансформации бизнес-процессов с использованием ИИ-технологий. Сейчас искусственный интеллект уже используется в производстве, финансовых секторах, медицине и других областях, где требуется оптимизация рабочих процессов.

«Сила нашего партнёрства — в независимости и реальном импортозамещении», — отметил Сергей Овчинников, генеральный директор ЗАО «Норси-Транс».

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