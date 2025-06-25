Навыки автоматизации становятся нормой: почти каждый второй специалист по работе с персоналом нужен бизнесу «цифровым»

Аналитики Talantix, облачной CRM-системы для подбора персонала (входит в HR-экосистему hh.ru), зафиксировали рост доли вакансий в HR-сфере с требованиями по работе в автоматизированных системах. Несмотря на общее снижение числа HR-вакансий, доля таких запросов увеличилась на 4 процентных пункта за год – с 37% в январе-мае 2024 г. до 41% в аналогичном периоде 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Talantix.

Это означает, что уже 4 из 10 вакансий в сфере «Управление персоналом» сегодня предъявляют требования по работе в цифровой HR-среде: автоматизированных системах подбора, управления персоналом и кадрового электронного документооборота (КЭДО).

«Даже на фоне общего замедления рекрутинговой активности потребность в специалистах, умеющих работать в цифровой HR-среде, сохраняется. Автоматизация становится необходимым условием устойчивости HR-функции: она помогает компенсировать нехватку людей и выстраивать системные, предсказуемые и управляемые процессы – в том числе с применением технологий искусственного интеллекта», – сказала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Где навыки автоматизации наиболее востребованы

Наибольшая доля вакансий с навыками автоматизации зафиксирована в технологичных и ресурсных отраслях. Лидерами стали: энергетика – 54% вакансий для HR-специалистов требуют навыков автоматизации (+3 п.п. год к году), добывающая отрасль (52%), металлургия и металлообработка и ЖКХ (по 51%), а также сельское хозяйство и химпроизводство (по 50%). Кроме того, в топ-10 вошли тяжелое машиностроение, общественные и благотворительные организации, медицина и фармбизнес, нефтегазовая отрасль.

Многие из перечисленных отраслей активно внедряют цифровые технологии для повышения эффективности процессов. Например, в металлургии автоматизация помогает оптимизировать производственные цепочки, а в ЖКХ – улучшать управление инфраструктурой.

Самый заметный прирост доли вакансий с требованиями к автоматизации отмечается именно в нетехнологичной сфере – общественных и благотворительных организациях и НКО. Здесь за год доля таких вакансий увеличилась сразу на 15 процентных пунктов – с 33% до 48%. Это говорит о том, что цифровизация продолжает охватывать все больше бизнес-процессов и секторов, включая те, которые раньше обходились без автоматизации HR-функций.

Регионы: где автоматизация особенно актуальна

В ряде регионов доля «цифровых» HR-вакансий достигла 50% и выше. В топ-10 по итогам января-мая 2025 г. вошли: Кабардино-Балкария (71%), Ленинградская область (59%), Адыгея (56%), Республика Коми (55%), Архангельская область (52%), Московская область, Еврейская АО, Ненецкий АО, Ямало-Ненецкий АО, Липецкая область – по 50%.

В деловых столицах страны также сохраняется высокий уровень спроса на экспертов с навыками HR-автоматизации: в Москве и Санкт-Петербурге доля таких вакансий сейчас составляет 43%.

«Автоматизация в HR перестает быть технологической опцией – она становится частью профессионального стандарта. Работодатели все чаще ищут не просто специалистов по кадрам, а тех, кто способен выстраивать гибкие цифровые процессы, которые можно масштабировать. Такой подход помогает компаниям быть быстрее, точнее и конкурентоспособнее на рынке, где цена ошибки в найме становится все выше», – сказала Марина Хадина.