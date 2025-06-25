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МТС разогнала интернет в Усолье-Сибирском

МТС обновила сеть мобильной связи в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В результате перевода частот 3G на более современный стандарт LTE скорость интернета у горожан в среднем выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели модернизацию на территории всего Усолья-Сибирского, где проживает более 70 тыс. человек. Скорость мобильного интернета выросла в жилых кварталах и социально значимых объектах – школах, Дворце культуры «Химик», гостиницах, торговых центрах и парковых зонах.

Ускоренный мобильный интернет могут почувствовать и сотрудники крупных промышленных предприятий города, занимающиеся машиностроением, добычей и переработкой соли, трикотажным производством, деревообработкой, фармацевтикой, изготовлением мясной продукции.

«Усолье-Сибирское – город с развитой промышленной базой и инфраструктурой. Также здесь активно развивается жилищное строительство, в том числе по программе комплексного развития территорий. В свою очередь, мы развиваем и совершенствуем телеком-инфраструктуру в городе. Усиление покрытия LTE позволило увеличить пропускную способность сети, чтобы горожане без задержек могли пользоваться всеми цифровыми сервисами», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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