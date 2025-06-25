«Магнит» начал внедрение собственной системы F&R

«Магнит» приступил к внедрению собственной системы прогнозирования спроса и планирования пополнения запасов F&R (Forecasting & Replenishment). Это решение позволит «Магниту» повысить эффективность системы управления товародвижением: увеличит гибкость и скорость логистической цепочки, обеспечит оптимальный баланс доступности товара на полках и запасов. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит» начал внедрять систему F&R в распределительном центре (РЦ) в Кирове. К новой системе уже подключены более 600 магазинов, расположенных в ближайших к РЦ регионах: 430 магазинов формата «у дома» и 212 магазинов дрогери «Магнит Косметик». На первом этапе в системе формируются заказы поставщикам по ограниченному ассортименту товаров бытовой химии, парфюмерии, косметики, средств гигиены и некоторых продовольственных категорий. В дальнейшем система будет рассчитывать заказы на пополнение РЦ «Киров» и снабжаемых магазинов по всем основным группам товаров – бакалея, хлебобулочные изделия, молочная, мясная, рыбная продукция, замороженные продукты, овощи, фрукты и др. До конца 2025 г. планируется перевести на расчет в новой системе F&R более 4 тыс. товарных позиций.

В 2026 г. фокус будет сделан на развитие функциональности решения с учетом потребностей «Магнита». Для этого к системе планируется подключить три-пять РЦ и снабжаемые из этих РЦ магазины. Далее работа системы охватит другие РЦ и торговые форматы. Полное географическое и функциональное масштабирование системы F&R планируется завершить в 2027 г.

Собственное решение F&R «Магнита» обеспечивает сквозную цепочку товародвижения – от прогнозирования спроса в магазинах по каждой товарной позиции, размещения заказов поставщикам с учетом потребности пополнения сети до планирования отгрузок из распределительных центров по всем видам логистических цепочек.

Для точности планирования запасов и прогнозирования спроса система анализирует накопленный объем данных розничной сети и учитывает множество параметров, используя технологии машинного обучения. Горизонт прогнозирования запасов по всей цепочке снабжения составит 90 дней.

Внедрение системы F&R позволит сократить товарные запасы в распределительных центрах и магазинах, повысить точность прогнозирования заказов и поставок и в конечном счете – доступность товаров на полке для покупателей. Ожидается, что благодаря этим улучшениям положительный экономический эффект на бизнес «Магнита» в течение нескольких лет составит десятки миллиардов рублей.

Аделия Дигай, директор по планированию и товародвижению розничной сети «Магнит»: «Создание системы F&R собственной разработки позволит нам вывести процесс управления товародвижением на качественно новый уровень, обеспечив более высокую скорость, гибкость и точность при заказах и поставках товаров. Создание такого технологического решения для бизнеса размера «Магнита» - уникальный проект для российского ритейла и серьезный вызов для нас, учитывая сложность и масштаб задачи. Тем не менее, нам удалось всего за полгода перейти от этапа разработки к внедрению. Для этого мы используем продуктовый подход и работу в объединенной команде товародвижения и проекта. Это позволяет быстро получать обратную связь от бизнеса и ускоренно адаптировать функциональность под потребности товародвижения».

Дмитрий Терещенко, директор проекта F&R розничной сети «Магнит»: «Первые положительные результаты от внедрения новой системы ожидаем уже в этом году. По нашей оценке, развертывание системы F&R на базе РЦ в Кирове позволит сократить товарные запасы в днях на 10%. Повышение точности планирования и равномерности заказов позитивно отразится и на нашем взаимодействии с поставщиками. Также в этом году мы проведем нагрузочное тестирование системы для оценки ее масштабирования на всю сеть».

«Магнит» начал разработку собственной системы F&R в конце 2024 г. В команде проекта задействовано более 200 специалистов компании. Особенностями собственного решения F&R от «Магнита» являются полное владение исходным кодом, единый интерфейс и возможность работы в режиме «одного окна», гибкая настройка параметров, позволяющая адаптировать работу системы к меняющимся внешним условиям, автоматизация бизнес-процессов. В архитектуре решения F&R заложены скорость работы, отказоустойчивость, возможность настройки под новые форматы и изменения бизнес-процессов, работа в режиме близком к реальному времени, учитывается органический рост сети «Магнит» на ближайшие 10–15 лет. Новая система F&R строится на базе современных масштабируемых технологий с открытым кодом, таких как Apache Ignite, Spark, Kafka и др. Облачная инфраструктура обеспечивает высокую доступность платформы F&R.