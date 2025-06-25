«Кит-системс» помог перевести в облако информационные системы сервисных предприятий железных дорог Республики Казахстан

Компании «Камкор Локомотив» и «Камкор Вагон» (Республика Казахстан) перевели ИТ-инфраструктуры и сервисы «1С» в облако одного из крупнейших сервис-провайдеров. Технологическим партнером проекта выступил системный интегратор «Кит-системс», реализовавший ряд аналогичных проектов для предприятий транспортного машиностроения. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

В связи со сменой собственника компаний «Камкор Локомотив» и «Камкор Вагон» и их переходом под управление новой управляющей компании — «Камкор Транспортные технологии», возникла необходимость переноса ИТ-инфраструктуры. Это включало разделение информационных систем и сервисов, ранее функционировавших в рамках единой корпоративной среды.

Команда интегратора в кратчайшие сроки спроектировала и развернула для обеих компаний ИТ-инфраструктуру в IaaS, включающие контролеры доменов, файловые службы, бизнес-приложения, средства информационной безопасности, а также ряд других систем. Параллельно велась работа по настройке и тестированию систем «1С» в облаке. За счет грамотного планирования миграция заняла всего два выходных дня и не повлияла на бизнес-процессы организаций: доступ сотрудников к сервисам не прерывался, а их перевод на модель IaaS прошел незамеченным.

Центральные офисы подключены к дата-центру провайдера посредством IPSec-туннелей Site-to-Site, обеспечивающим сквозной доступ ко всем сервисам в облачной инфраструктуре. Удаленные офисы включены с помощью OpenV*N по сервисной модели, позволяющей применять политики, транслируемые контролерами домена и сервером управления антивирусной защитой.

На протяжении всего проекта инженеры «Кит-системс» поддерживали специалистов заказчиков в вопросах конфигурации оборудования рабочих мест, а по его завершению помогли определиться с кандидатурой на позицию главного системного администратора. Сегодня в рамках сервисного контракта интегратор обеспечивает поддержку и мониторинг инфраструктуры, а также проверку скорости восстановления сервисов из резервных копий.

Дальнейшая эволюция решения предусматривает внедрение передовых инструментов информационной безопасности для построения системы защиты периметра на каждой удаленной площадке на базе NGFW. Также планируется выполнить модернизацию сетевой инфраструктуры для обеспечения надежной защиты данных в центральных офисах заказчиков и на периферии.

«Проект, реализованный в «Камкор Локомотив» и «Камкор Вагон», поставил перед нами поистине уникальные вызовы! В сжатые сроки предстояло с нуля организовать виртуальную инфраструктуру для подключения к единому облаку более 1000 пользователей, расположенных на 20 территориально-распределенных площадках. До этого момента сопоставимых по объему и сложности кейсов в нашей практике не было. Однако благодаря наработанной проектной экспертизе и высокой вовлеченности заказчиков мы преодолели многочисленные сложности быстрого развертывания доступов к сервисам в облачной платформе, попутно автоматизировав ряд смежных бизнес-процессов», - отметил Сергей Астахов, руководитель управления инфраструктуры технической дирекции «Кит-системс».