Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам

Функция рассуждений с доступом к актуальным данным в GigaChat стала доступна бизнес-клиентам on-premise. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

При активации функции рассуждений система анализирует текстовый запрос, определяет оптимальный способ обработки и автоматически подключает соответствующий режим, например, работу с внешними ссылками или документами. Такой подход позволяет мгновенно адаптироваться к задаче, обеспечивая точный и комплексный ответ без необходимости ручного выбора инструментов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «GigaChat выходит на новый уровень — теперь модель способна рассуждать и объяснять свои выводы. Это значит, что наши клиенты смогут не только получать точные ответы, но и понимать ход мыслей системы, прослеживая логику ее решений. Особенно ценным это новшество станет в обучении — ведь в сложных вопросах важен не только результат, но и сам процесс его получения. Мы продолжаем совершенствовать модель, открывая перед пользователями все новые возможности взаимодействия с искусственным интеллектом».

В июле 2025 г. функция рассуждений будет доступна всем пользователям GigaChat.