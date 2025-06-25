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Дорога к тигрятам в «Чудесном» стала быстрее с 4G «МегаФона»

Новое качество мобильной связи получили жители и гости Уссурийска и Владивостока. «МегаФон» запустил в городах новые телеком-объекты, что позволило расширить LTE-покрытие, увеличить емкость сети и обеспечить устойчивую скорость интернета до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Уссурийске новую базовую станцию инженеры оператора установили в районе проезда Никольского. В зону действия 4G-сигнала попадает жилой микрорайон и участок Никольского шоссе — автомобильной дороги, которая ведет к зоопарку «Чудесный». Здесь недавно у тигрицы Кристал появилось потомство. Новость о рождении двух тигрят облетела всю страну и теперь гости и жители Приморья с помощью мобильного интернета «МегаФона» могут по навигатору найти дорогу к зоопарку или изучить на сайте правила его посещения. Емкости новой базовой станции достаточно, чтобы сеть оператора справилась с потоком запросов абонентов, которые отправятся посмотреть на новорожденных котят.

Также специалисты «МегаФона» усилили LTE-сеть в центре Уссурийска. Дополнительная базовая станция позволила оптимально распределить нагрузку между телеком-объектами и обеспечить качественное и устойчивое соединение. Жителям и гостям города стало комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом, а также звонками по технологии VoLTE.

Вместе с тем к началу приемной кампании в столице региона «МегаФон» расширил телеком-сеть в районе Владивостокского государственного университета. Мобильной связью здесь пользуются студенты и преподаватели вуза, посетители кафе и торгового центра. В сеть оператора ежедневно выходят пассажиры городских автобусных маршрутов, а автомобилисты слушают музыку и отслеживают дорожную обстановку по цифровым картам. Новая базовая станция позволит абонентам без ограничений передавать данные с мобильных устройств даже в период летних отпусков, когда в город приезжают туристы со всей страны.

«Мы строим в регионе новые базовые станции, чтобы абоненты в Приморье могли комфортно общаться, пользоваться необходимыми цифровыми сервисами и иметь постоянный доступ к нужной информации в Сети. Наши инженеры отслеживают нагрузку на сеть и улучшают качество связи в локациях, где есть рост пользовательской активности. Новое телеком-оборудование в районах Уссурийска и Владивостока полностью обеспечит растущий спрос абонентов на мобильный интернет», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.

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