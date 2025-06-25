«Ашан» автоматизирует рекрутинг: как чат-боты освобождают HR от рутинной работы

Полный цикл подбора в компании «Ашан Ритейл Россия» ведет единая команда рекрутеров, которая осуществляет подбор кандидатов на всех уровнях, от работников торгового зала до директоров, для более 200 торговых точек в 100 городах России. Более трех лет компания использует чат-боты, которые значительно упрощают взаимодействие с кандидатами. А c конца 2024 г. АШАН интегрировал их с платформой Skillaz, что существенно повысило скорость и качество найма сотрудников. Об этом CNews сообщили представители

Так, «Ашан Ритейл Россия» автоматизировал 8 ключевых блоков найма персонала: реферальная программа – чат-бот автоматически информирует о программе новых сотрудников, повторно обращается к действующим и исключает уволенных; автоматизированный сорсинг – платформа Skillaz в реальном времени собирает новые резюме согласно карте поиска на все вакансии в рознице, а чат-бот проводит первичную коммуникацию и скрининг без участия рекрутеров, передавая им в работу готовые отклики; сквозная автоматизация коммуникации – сквозное автоматизированное сопровождение кандидатов на всех этапах воронки через чат-боты с автоматическим изменением статуса кандидата в Skillaz на основании его ответов; реактивация кандидатов – проактивное вовлечение “зависших” кандидатов и обновление базы потенциальных сотрудников; автоматизация коммуникации в нерабочее время рекрутеров – голосовой бот обрабатывает входящие звонки в нерабочее время, а чат-бот начинает коммуникацию при получении отклика с job-сайтов; автоматизированная обратная связь – сбор отзывов от кандидатов после собеседований с визуализацией в дашборде; еxit-опросы – автоматический сбор причин увольнения и сегментация кандидатов для повторного рекрутмента из числа положительно ответивших на вопрос о готовности рассмотреть вакансии компании в будущем; программа возврата сотрудников – мониторинг резюме бывших сотрудников и проактивное вовлечение заинтересованных специалистов через чат-бот.

За первые четыре месяца 2025 г. комплексная автоматизация принесла экономию порядка 10 тыс. часов работы рекрутеров и позволила значительно улучшить показатели подбора: 47 тыс.+ холодных кандидатов получили предложения через чат-бота, конверсия в отклик составила 34% (16 тыс.+ откликов); 100% охват автоматизации коммуникаций при подборе от линейных сотрудников до Топ-менеджеров; 28 тыс.+ реактивированных кандидатов принесли дополнительно 8 тыс.+ откликов (конверсия 29%); 10 тыс.+ обработанных обращений по пропущенным звонкам; 25 тыс.+ коммуникаций в период январских праздников без участия рекрутеров; оперативные дашборды для мониторинга качества проведенных собеседований по каждому магазину; цифровая система работы с бывшими сотрудниками, не пропускающая потенциальных кандидатов, вышедших на рынок труда.

«Чат-боты помогают нам экономить время и ресурсы, освобождая HR-специалистов от рутинной работы, легко масштабируются и могут обрабатывать большое количество запросов одновременно, а автоматизация процессов минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором. Таким образом, внедрение чат-ботов в процесс найма стало важным этапом, который позволил «Ашан» не только сохранить высокие темпы закрытия вакансий, но и значительно повысить качество подбираемого персонала, соответствующего высоким стандартам рынка. Более того, кейс «Ашан» стал победителем премии HRMOST «HR-уровень: бот» в номинации «Мастер автоматизации» за лучший результат благодаря использованию чат-ботов», – сказала Екатерина Недельчо, директор по привлечению и подбору персонала «Ашан Ритейл Россия».