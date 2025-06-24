Telega.in запустила Telega AI — ИИ-агента для рекламы в Telegram -каналах

Telega.in запустила Telega AI — интеллектуальную систему для персонализированного подбора Telegram-каналов и генерации рекламных постов. В его основе — нейросеть, обученная на десятках миллионов публикаций, включая более 2 млн размещений, проведенных через платформу. Telega AI за считанные секунды анализирует стиль, тематику, реакцию аудитории и эффективность прошлых нативных рекламных кампаний в разрезе каждого канала и использует эти знания для персонального подбора каналов для размещения рекламы. Об этом CNews сообщили представители Telega.in.

В 2024–2025 гг. ИИ стал ключевым фактором трансформации рекламной индустрии. В 2024 г. Telega.in начала обучать нейросеть эффективному подбору Telegram-каналов. Летом 2025 г. на фоне роста значимости Telegram как одной из ведущих площадок для инфлюенс-маркетинга и рекламы в России, Telega.in запустила собственную нейросетевую систему, которая способна взять на себя подготовку и запуск рекламных кампаний в десятках и сотнях каналов.

ИИ-агент Telega AI помогает рекламодателям: автоматически сгенерировать рекламный пост на основе ссылки или описания продукта; сформировать персональный ИИ-каталог каналов, где похожая реклама ранее показала наибольший отклик аудитории.

По сути, система уже совмещает задачи медиапланера и копирайтера, устраняя необходимость ручного анализа, фильтрации каталога и написания текстов рекламных постов. При этом Telega AI постоянно самообучается: каждая новая заявка повышает точность последующих рекомендаций.

В основе Telega AI лежит массивная база многомерных данных, накопленных платформой Telega.in с 2017 г. Каждый опубликованный в Telegram-каналах пост — это не просто текст, а вектор из тысяч смысловых измерений.

Рекламодатель вводит в систему описание продукта, который нужно прорекламировать или черновик текста поста. Telega AI разбивает рекламный материал на множество смысловых признаков: определяет тему, стиль, формат подачи, географию, тональность и призыв к действию.

Далее система сопоставляет эти данные с базой из 21 443 проверенных каналов, в каждом из которых проанализированы в среднем 1500 постов. При этом подбор каналов основывается не только на тематическом соответствии, но и на данных о более чем 2 млн ранее реализованных через Telega.in размещений.

Нейросеть выделяет те из них, что показали наилучшие результаты, и использует их как ориентир для новых рекомендаций. Такой подход обеспечивает не просто релевантность, а высокую предсказуемость эффективности размещения. На выходе — список каналов, отсортированный по степени тематического и стилистического совпадения.

В отличие от традиционных каталогов, ранжирование в Telega AI формируется полностью алгоритмически: пользователю доступна только та выдача, которая наиболее точно совпадает по смысловому содержанию и целевой аудитории продукта.

Если у рекламодателя нет готового описания продукта или текста поста, можно ввести ссылку на товар (например, на маркетплейсе) и Telega AI в считанные секунды предложит наиболее подходящий по смыслу и стилю текст рекламного поста.

Telega AI уже доступен всем пользователям Telega.in. Инструмент интегрирован в шаблоны и каталог, доступен с любого этапа запуска рекламной кампании в Telegram-каналах.

«Мы были первыми, кто начал системно автоматизировать рынок нативной рекламы в Telegram -каналах — еще в 2017 г. И первыми в 2024 г начали тестировать применение ИИ для подбора каналов. Сегодня мы рады представить Telega AI — интеллектуального агента, который открывает новую эру рекламных технологий в Telegram. Уже сейчас он помогает запускать рекламные кампании в десятки раз быстрее и с максимальной точностью. В ближайших релизах мы расширим возможности Telega AI. Со временем он сможет взять на себя полный цикл планирования, запуска и управления рекламной кампанией в Telegram-каналах. Наша цель — обеспечить рекламодателям максимальную эффективность продвижения в Telegram», — отметил генеральный директор Telega.in Владимир Мосин.