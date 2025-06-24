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Смарт-сервисы повышают стоимость жилья в среднем на 15% — аналитика Ujin

Современный рынок недвижимости сталкивается с ростом конкуренции, дефицитом ресурсов и растущими ожиданиями со стороны покупателей. В этих условиях внедрение цифровых технологий становится фактором, напрямую влияющим на ценообразование, эффективность управления и лояльность жителей.

Аналитики Ujin сравнили цены на однокомнатные квартиры комфорт-класса в умных ЖК в Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени и Екатеринбурге. По результатам исследования, стоимость за квадратный метр в среднем на 15% выше, чем в аналогичных ЖК без цифровых сервисов. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Средний рост цен на умное жилье по городам: в Казани и Тюмени рост стоимости умных домов за квадратный метр варьируется от 5 до 15% по сравнению с традиционными ЖК (в сравнении — 298 851 руб./кв. м против 353 196 руб./кв. м); умные дома Екатеринбурга также индексируются на рынке выше: стоимость кв. метра на 25% превышает стоимость жилого комплекса без цифровой инфраструктуры; в Санкт-Петербурге же разница достигает до 40% (в сравнении — 294 898 руб./кв. м против 488 000 руб./кв. м).

«Конкурентное преимущество современного умного МКД — собственное мобильное приложение и единая цифровая платформа для управления зданием. Для застройщиков и управляющих компаний цифровизация открывает новые перспективы, однако важно понимать, что успех на рынке цифровой эксплуатации недвижимости зависит от готовности к изменениям, способности быстро реагировать на новые требования и использования актуальных смарт-технологий для оптимизации процессов и закрытия потребностей жителей в безопасности в комфорте», — сказала CEO «Юникорн» Светлана Перминова.

Ранее ГК «А101» и ИТ-компания «Юникорн» разработали и начали внедрение стандарта единой цифровой среды для жилых и коммерческих зданий девелопера, охватывающего два основных направления — «умный дом» и «умная квартира».

Комплекс программного обеспечения на базе интегрированных платформ Ujin и «Домиленд», выполняет сбор и обработку данных по событиям общедомовых систем и систем поквартирной автоматизации, а также трансляцию полученных данных и формирование уведомлений пользователям. Управлять смарт-инфраструктурой здания пользователи смогут через мобильное приложение ГК «А101».

Павел Брызгалов, заместитель директора по разработке продукта ГК «А101»: «самые востребованные сервисы умного МКД для наших собственников — это вопросы безопасности, взаимодействие с УК, организация доступа гостей на территорию ЖК, а также устройства умного дома и просмотр видеопотока с камер. Сегодня на жилых и коммерческих объектах установлено свыше 700 камер, потоковые записи с которых собственники могут получать на свой смартфон. Особенно полезной для нас стала функция мониторинга, когда мы начали мерить проходящий поток по нашим пешеходным зонам и делать более качественную аналитику. Это помогло точнее прогнозировать трафик и эффективнее сдавать помещения в аренду».

Одним из важных трендов умных МКД остается внедрение виртуальной диспетчерской — цифрового сервиса, который объединяет все системы здания на одной площадке и помогает предотвращать риски аварийных ситуаций. Оповещения об авариях и предупреждения об отклонениях выводятся в понятный веб-интерфейс и дашборды.

По словам руководителя блока технической эксплуатации юзабилити компании C&U Вячеслава Шитова, современная диспетчерская служба должна быть готова к росту количества и сложности инженерных систем, высоким скорости и качеству реагирования, а также прозрачности работы. Сделать это можно с помощью объединения объектов инфраструктуры в единую систему управления, автоматизации уведомлений о критических событиях для быстрого реагирования и контроля качества выполнения работ подрядчиком и обратной связи от жителей.

«Преимущества такой системы — минимизация ущерба, повышение доверия и снижение затрат на обслуживание. Современная диспетчерская служба — это интеллектуальный хаб, объединяющий технологии, людей и процессы для эффективного управления инженерными сетями. Внедрение умных счетчиков позволило снизить количество аварий на 25% благодаря своевременному обслуживанию проблем, а использование чат-ботов для жителей уменьшило нагрузку на диспетчерскую на 30%», — сказал Вячеслав Шитов.

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